В Дагестане прокуратура устанавливает причину взрыва газа
Прокурорская проверка организована в связи со взрывом газа в кафе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
кизилюртовский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кизилюртовский район
республика дагестан
россия
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи со взрывом газа в кафе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики.
Ранее в ГУ МЧС России
по Дагестану
сообщили, что в придорожном кафе в селе Стальское Кизилюртовского района
произошел взрыв бытового газа без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Состояние пострадавших, по данным МЧС, средней степени тяжести.
"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием газа в кафе в Кизилюртовском районе. По предварительным данным, 1 октября 2025 года в одном из заведений общественного питания в селе Стальское Кизилюртовского района произошло возгорание газовоздушной смеси. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.