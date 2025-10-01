В Дагестане прокуратура устанавливает причину взрыва газа

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в кафе в населенном пункте Стальское в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи со взрывом газа в кафе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в придорожном кафе в селе Стальское Кизилюртовского района произошел взрыв бытового газа без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Состояние пострадавших, по данным МЧС, средней степени тяжести.

"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием газа в кафе в Кизилюртовском районе. По предварительным данным, 1 октября 2025 года в одном из заведений общественного питания в селе Стальское Кизилюртовского района произошло возгорание газовоздушной смеси. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.