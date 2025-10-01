https://ria.ru/20251001/dagestan-2045625513.html
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку на пятый день поисков, она жива и здорова, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:14:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
2025
