В Дагестане нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 01.10.2025
14:14 01.10.2025
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
происшествия
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
махачкала
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку на пятый день поисков, она жива и здорова, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Школьница 27 сентября вышла из дома в Махачкале и не вернулась. Ранее в МВД сообщали, что у сотрудников управления уголовного розыска в доступе есть кадры записи с камер видеонаблюдения, где пропавшая девочка идет в сопровождении молодого человека.
"Разыскиваемая МВД Дагестана в течение пяти суток пропавшая… найдена полицейскими. Девочка жива, здорова и уже передана близким", – написала Гариева.
Происшествия
 
 
