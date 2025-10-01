Ученые сообщили о неблагоприятном прогнозе, связанном с активностью Солнца

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обстановка на Солнце и в околоземном пространстве не способствует завершению магнитной бури, несмотря на сохраняющуюся небольшую вероятность снижения шторма с "красного" до "жёлтого" уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Начавшийся во вторник утром геомагнитный шторм продолжается уже около 30 часов.

"Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что за прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли возросла примерно с 400 до около 700 километров в секунду. Температура плазмы увеличилась со 100 до 300 тысяч градусов. Также напряжённость межпланетного магнитного поля находится на умеренном значении. Во вторник его пики совпали с пиками колебаний магнитного поля.

"В настоящее время величина поля снизилась на 40-60%, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2", - рассказали учёные.