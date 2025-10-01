Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили о неблагоприятном прогнозе, связанном с активностью Солнца - РИА Новости, 01.10.2025
Наука
 
09:20 01.10.2025
Ученые сообщили о неблагоприятном прогнозе, связанном с активностью Солнца
Ученые сообщили о неблагоприятном прогнозе, связанном с активностью Солнца
Обстановка на Солнце и в околоземном пространстве не способствует завершению магнитной бури, несмотря на сохраняющуюся небольшую вероятность снижения шторма с... РИА Новости, 01.10.2025
земля, российская академия наук, солнце, астрономия
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Астрономия
Ученые сообщили о неблагоприятном прогнозе, связанном с активностью Солнца

ИКИ РАН: обстановка на Солнце не способствует завершению магнитной бури

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Обстановка на Солнце и в околоземном пространстве не способствует завершению магнитной бури, несмотря на сохраняющуюся небольшую вероятность снижения шторма с "красного" до "жёлтого" уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Начавшийся во вторник утром геомагнитный шторм продолжается уже около 30 часов.
Магнитные бури
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года
Вчера, 15:56
"Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что за прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли возросла примерно с 400 до около 700 километров в секунду. Температура плазмы увеличилась со 100 до 300 тысяч градусов. Также напряжённость межпланетного магнитного поля находится на умеренном значении. Во вторник его пики совпали с пиками колебаний магнитного поля.
"В настоящее время величина поля снизилась на 40-60%, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2", - рассказали учёные.
В лаборатории уточняется, что во вторник вечером наблюдались относительно краткосрочные, но более интенсивные чем накануне, увеличения зоны полярных сияний. Поступило значительное число наблюдений из московского региона, где сияние было плохо видно глазом, но уверенно регистрировалось с помощью телефонов и фотоаппаратов. Вновь значительное число сообщений поступило из северо-восточных регионов страны.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцеАстрономия
 
 
