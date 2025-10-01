Рейтинг@Mail.ru
12:08 01.10.2025 (обновлено: 15:49 01.10.2025)
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому
Британская принцесса Анна, вероятно, передала Владимиру Зеленскому письмо от Карла III, пишет Telegraph. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, карл iii, вооруженные силы украины
Telegraph: британская принцесса Анна передала письмо Зеленскому от Карла III

Владимир Зеленский и принцесса Анна во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и принцесса Анна во время встречи в Киеве
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Британская принцесса Анна, вероятно, передала Владимиру Зеленскому письмо от Карла III, пишет Telegraph.
"Принцесса вручила Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля", — говорится в публикации.
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
24 июня, 22:18
О приезде на Украину 75-летней принцессы Анны, сестры Карла III, сообщало издание "Обозреватель".
Британские власти несколько лет поставляют оружие ВСУ. Они заявили, что военная поддержка для Киева составит в этом году рекордные 4,5 миллиарда фунтов.
В 2022-м экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в сорвал выполнение стамбульских договоренностей по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин сообщал, что политик убедил Киев продолжать воевать.
Как подчеркивал посол России в Лондоне Андрей Келин, политика британского правительства может привести к полному уничтожению Украины.
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Кремле назвали заявления экс-министра обороны Британии про Крым глупыми
13:22
 
