https://ria.ru/20251001/britaniya-2045594080.html
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому
Британская принцесса Анна, вероятно, передала Владимиру Зеленскому письмо от Карла III, пишет Telegraph. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:08:00+03:00
2025-10-01T12:08:00+03:00
2025-10-01T15:49:00+03:00
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
борис джонсон
карл iii
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045613409_0:216:2299:1509_1920x0_80_0_0_e1bb65e87032bf76df3a8d4dcc8e8e10.jpg
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025213867.html
https://ria.ru/20251001/kreml-2045611108.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045613409_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_e70bb0a6c1cfa116304ea98fdd702bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, карл iii, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Карл III, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому
Telegraph: британская принцесса Анна передала письмо Зеленскому от Карла III