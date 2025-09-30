https://ria.ru/20250930/vasilevskiy-2045127052.html

Юбилей Александра Василевского: год памяти на малой родине Маршала Победы

Юбилей Александра Василевского: год памяти на малой родине Маршала Победы - РИА Новости, 30.09.2025

Юбилей Александра Василевского: год памяти на малой родине Маршала Победы

В год 80-летия Великой Победы особенно остро ощущается запрос на историческую справедливость. Во многих регионах нашей страны жители увековечивают память о... РИА Новости, 30.09.2025

В год 80-летия Великой Победы особенно остро ощущается запрос на историческую справедливость. Во многих регионах нашей страны жители увековечивают память о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Но в череде этих многочисленных героев отдельно стоит человек, чье место в народной памяти – в одном ряду с Георгием Жуковым. Это Александр Михайлович Василевский – начальник Генштаба, дважды Герой Советского Союза. На малой родине полководца – в Ивановской области – в год его 130-летия родились сразу несколько важных инициатив по увековечиванию на всероссийском уровне памяти Маршала Победы, не проигравшего ни одной спланированной битвы, одного из трех в стране кавалеров двух Орденов Победы. Подробности – в материале РИА Новости. "Память о маршале Василевском нам с вами предстоит укрепить, потому что это великий человек во всех смыслах слова. Начальник Генштаба, не проигравший ни одной спланированной битвы. Настоящий Маршал Победы", – подчеркнул губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Памятные мероприятия Одно из самых знаковых событий – присвоение президентом России Владимиром Путиным аэропорту "Иваново" имени Василевского. Указ подписан 24 июня 2025 года. Это решение стало возможным благодаря многочисленным жителям Ивановской области, которые на народном голосовании выбрали Маршала Победы для присвоения его имени ивановскому аэропорту. "Дело не в названии аэропорта, а дело в увековечивании памяти о наших героях. Потому что у тех обществ, кто не помнит и не знает свою историю, нет будущего. Наша с вами святая обязанность – сделать все, чтобы о героях прошлых лет, о нынешних героях, я имею в виду ребят, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции, люди знали, помнили и чтили", – сообщил Воскресенский. В творческом пространстве железнодорожного вокзала города Иваново была развернута масштабная выставка "Дело всей жизни", посвященная маршалу. Она работала чуть более месяца, за это время ее посетили свыше 100 тысяч человек. Экспозиция охватывала ключевые этапы жизни Василевского — от детства в селе Новая Гольчиха (ныне город Вичуга) до руководства стратегическими операциями в годы Великой Отечественной войны. В уникальных фотографиях, архивных документах, предоставленных ведущими музеями и архивами страны, - масштаб личности Александра Василевского. "Мы гордимся, что личность нашего земляка вызывает такой живой интерес на уровне всей страны. Маршал Василевский внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Именно аналитический ум, выдержка, военная расчетливость Александра Василевского, правильная оценка ситуации позволили разработать план контрнаступления советских войск под Сталинградом, который, как известно, стал поворотной точкой всей войны. Уверен, что о таких героических людях мы должны говорить снова и снова, рассказывать о них детям, увековечивать память на малой родине, посвящать мемориалы, научные и художественные произведения", - привели в правительстве региона слова члена Общественной палаты России, доктора исторических наук Владимира Околотина на церемонии передачи Ивановской области историко-биографических материалов о полководце. Именно под руководством Александра Василевского разбили фашистов под Москвой. Именно он спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом. В послужном списке маршала – координация действий наших войск на Дону, в Курской битве, освобождение Донбасса и Крыма, Прибалтики. Александр Василевский настоял на том, чтобы лично возглавить 3-й Белорусский фронт. Штурм неприступного, казалось, Кенигсберга – города-крепости – тоже реализовал маршал Василевский. Эту операцию потом назовут хрестоматийной. Особая роль военачальника в разгроме Квантунской армии Японии и в последующем за ним окончанием Второй Мировой войны. "Важно понимать, что японцы готовили провокацию бактериологическим оружием. Неизвестно, как бы развернулись события, если бы не успешная операция Василевского на Дальнем Востоке. Ну, а главком Квантунской армии Ямада Отодзо – он сдался в плен, его судили. И часть своего срока он отбывал в поселке Чернцы, в специальном лагере для военнопленных Лежневского района Ивановской области", – рассказал директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Александр Василевский сохранял связь с малой родиной и до конца жизни вел переписку с земляками. На выставке – множество копий его писем кинешемцам, ивановцам, вичужанам, все они были написаны собственноручно. Трепетное отношение военачальника к Ивановской области подтвердила и его внучка Анна Игоревна Василевская, приехавшая на родину своего великого дедушки по приглашению Станислава Воскресенского в рамках просветительских и памятных мероприятий. Ее слова привели в пресс-службе облправительства. "В библиотеке моего деда стоят книги, посвященные его родной земле. Он очень дорожил общением с людьми и очень дорожил всем, что связано с его родным краем", – поделилась она воспоминаниями. Почетный гражданин региона Ивановская область богата на имена героев, чьи подвиги навсегда вписаны в историю страны. Но Маршал Победы Александр Михайлович Василевский занимает среди них особое место. В 2025 году маршалу Василевскому присвоили звание почетного гражданина Ивановской области – в знак признания его выдающегося вклада в победу советского народа над нацизмом. Знак и удостоверение губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вручил внучке маршала Анне Василевской накануне Дня Победы. Также в Иванове на улице, которая носит имя Василевского, 11 августа 2025 года состоялось торжественное открытие бюста великому полководцу. В церемонии приняли участие горожане, кадеты, юнармейцы, действующие военнослужащие, ветераны СВО и внучка маршала Анна Василевская. Инициативы региона получили и научное подкрепление. Центр исследований малых городов включил Ивановскую область в свое исследование о роли малых городов России в Победе. Доклад содержит, в том числе, сведения о населенных пунктах, в которых родились генералы и маршалы Победы – например, о селе Новая Гольчиха (ныне Вичуга), где родился Василевский. Полководец и школы Ко дню рождения маршала Василевского в школах региона проведут открытые уроки, а книги о нем включат в список литературы для внеклассного чтения. "В этом году юбилей великого Маршала Победы Александра Василевского. С чем столкнулись: мало кто из школьников знал о нем что-то, кроме его имени. Что он был начальником Генштаба, родился в Новой Гольчихе – нынешней Вичуге, что его многое связывает с нашим регионом... Эту ситуацию в основном поправили", – отметил Воскресенский. Теперь книги о Василевском включены в список внеклассного чтения, а в школах региона проходят открытые уроки, посвященные его жизни и подвигу. Кроме того, стартовал новый просветительский проект "Земля героев", в рамках которого педагогам предложили рассказывать школьникам о таких выдающихся земляках, как, например, Василевский. Печатное издание о полководце Также к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в издательстве Ивановского государственного университета вышло особое издание – "Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский: документы и воспоминания". Книга посвящена 80-летию Великой Победы советского народа над нацистской Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. А также Василевскому, чья преданность Родине и лидерство сыграли решающую роль в достижении победы над нацистской Германией и ее союзниками. В сборник вошли художественные тексты, статьи, интервью, газетные публикации разных лет, а также редкие фотографии, личные письма и архивные документы. Особую ценность представляют материалы, впервые введенные в научный оборот благодаря исследованиям в государственных архивах, а также уникальные документы, переданные Управлением генеральных инспекторов министерства обороны Российской Федерации в дар правительству Ивановской области.

