Рейтинг@Mail.ru
Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:36 30.09.2025 (обновлено: 16:53 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/tekhnologii-2045376155.html
Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт
Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт - РИА Новости, 30.09.2025
Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт
Западные технологические компании дискредитировали саму историю импорта технологий, возникла атмосфера недоверия к покупке технологий в другой стране, заявил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:36:00+03:00
2025-09-30T16:53:00+03:00
наука
в мире
россия
алжир (провинция)
бразилия
юрий максимов
сергей лавров
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955356226_0:140:3071:1867_1920x0_80_0_0_fb36657d77e50591068a8c30ecd4b718.jpg
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Западные технологические компании дискредитировали саму историю импорта технологий, возникла атмосфера недоверия к покупке технологий в другой стране, заявил журналистам сооснователь фонда развития кибербезопасности Сайберус и компании Positive Technologies Юрий Максимов. "Произошел очень важный момент. Западные технологические компании, по сути, дискредитировали саму историю импорта технологий из другой страны. И сейчас появилась атмосфера недоверия к технологиям, купленным в другой стране. Понятное дело, что это был шаг Запада", - сказал он на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Максимов также подчеркнул, что запрос от потребителей на независимость от зарубежных технологий растет. По мнению предпринимателя, отказ от цели контролировать потребителей может стать основой будущих отношений с ними: "Можем сделать на это упор, показывая, что продавая продукты технологические нашим друзьям, мы не ввергаем их в зависимость от нас". После тематической сессии, посвященной научно-технологическому суверенитету в диверсифицированном мире, Максимов отметил, что дискуссия с иностранными экспертами прошла в атмосфере партнерства. "В атмосфере: давайте вместе думать о том, как зависеть друг от друга так, чтобы это не было болезнью. Чтобы строить свой суверенитет в партнерстве, а значит в какой-то степени в зависимости от партнеров. Таким образом, чтобы это давало и партнерство, и суверенитет. И та разумная зависимость не была проблемой", - сказал журналистам Максимов. Мероприятия Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходят с 29 сентября по 2 октября, программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию. В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.
https://ria.ru/20250929/rosatom-2045212991.html
https://ria.ru/20250926/tekhnologii-2044662713.html
https://ria.ru/20250930/vvp-2045162755.html
россия
алжир (провинция)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955356226_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_42018d22e479029a53ec673ce65d1e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алжир (провинция), бразилия, юрий максимов, сергей лавров, максим орешкин, международный дискуссионный клуб "валдай", positive technologies, технологии
Наука, В мире, Россия, Алжир (провинция), Бразилия, Юрий Максимов, Сергей Лавров, Максим Орешкин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Positive Technologies, Технологии
Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт

IT-специалист Максимов: Запад дискредитировал саму историю импорта технологий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЮрий Максимов
Юрий Максимов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Юрий Максимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Западные технологические компании дискредитировали саму историю импорта технологий, возникла атмосфера недоверия к покупке технологий в другой стране, заявил журналистам сооснователь фонда развития кибербезопасности Сайберус и компании Positive Technologies Юрий Максимов.
"Произошел очень важный момент. Западные технологические компании, по сути, дискредитировали саму историю импорта технологий из другой страны. И сейчас появилась атмосфера недоверия к технологиям, купленным в другой стране. Понятное дело, что это был шаг Запада", - сказал он на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Росатом" открыл в Белоруссии первый зарубежный центр аддитивных технологий
29 сентября, 18:15
Максимов также подчеркнул, что запрос от потребителей на независимость от зарубежных технологий растет. По мнению предпринимателя, отказ от цели контролировать потребителей может стать основой будущих отношений с ними: "Можем сделать на это упор, показывая, что продавая продукты технологические нашим друзьям, мы не ввергаем их в зависимость от нас".
После тематической сессии, посвященной научно-технологическому суверенитету в диверсифицированном мире, Максимов отметил, что дискуссия с иностранными экспертами прошла в атмосфере партнерства.
"В атмосфере: давайте вместе думать о том, как зависеть друг от друга так, чтобы это не было болезнью. Чтобы строить свой суверенитет в партнерстве, а значит в какой-то степени в зависимости от партнеров. Таким образом, чтобы это давало и партнерство, и суверенитет. И та разумная зависимость не была проблемой", - сказал журналистам Максимов.
Мероприятия Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходят с 29 сентября по 2 октября, программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию.
Развитие ядерных технологий обсудили на форуме World Atomic Week - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Развитие ядерных технологий обсудили на форуме "World Atomic Week"
26 сентября, 18:06
В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.
В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.
Флаги стран — членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад
Вчера, 08:00
 
НаукаВ миреРоссияАлжир (провинция)БразилияЮрий МаксимовСергей ЛавровМаксим ОрешкинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Positive TechnologiesТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала