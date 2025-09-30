Запад создал атмосферу недоверия к импорту технологий, считает эксперт
IT-специалист Максимов: Запад дискредитировал саму историю импорта технологий
Юрий Максимов
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Западные технологические компании дискредитировали саму историю импорта технологий, возникла атмосфера недоверия к покупке технологий в другой стране, заявил журналистам сооснователь фонда развития кибербезопасности Сайберус и компании Positive Technologies Юрий Максимов.
"Произошел очень важный момент. Западные технологические компании, по сути, дискредитировали саму историю импорта технологий из другой страны. И сейчас появилась атмосфера недоверия к технологиям, купленным в другой стране. Понятное дело, что это был шаг Запада", - сказал он на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Максимов также подчеркнул, что запрос от потребителей на независимость от зарубежных технологий растет. По мнению предпринимателя, отказ от цели контролировать потребителей может стать основой будущих отношений с ними: "Можем сделать на это упор, показывая, что продавая продукты технологические нашим друзьям, мы не ввергаем их в зависимость от нас".
После тематической сессии, посвященной научно-технологическому суверенитету в диверсифицированном мире, Максимов отметил, что дискуссия с иностранными экспертами прошла в атмосфере партнерства.
"В атмосфере: давайте вместе думать о том, как зависеть друг от друга так, чтобы это не было болезнью. Чтобы строить свой суверенитет в партнерстве, а значит в какой-то степени в зависимости от партнеров. Таким образом, чтобы это давало и партнерство, и суверенитет. И та разумная зависимость не была проблемой", - сказал журналистам Максимов.
Мероприятия Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходят с 29 сентября по 2 октября, программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию.
В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.
