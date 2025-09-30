Рейтинг@Mail.ru
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.09.2025 (обновлено: 16:47 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sud-2045451020.html
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем - РИА Новости, 30.09.2025
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем
Десятый фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленобласти отправлен под стражу, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:45:00+03:00
2025-09-30T16:47:00+03:00
происшествия
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
тосненский район
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521251_0:288:960:828_1920x0_80_0_0_d872d51b52c65ed63080016f4d8ffe24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Десятый фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленобласти отправлен под стражу, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521251_0:140:960:860_1920x0_80_0_0_fd00c41c1ea4f10c410a9d4b11ac944b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, тосненский район, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Тосненский район, Санкт-Петербург
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем

Арестовали 10 фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти

© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : прокуратура Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Десятый фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленобласти отправлен под стражу, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя
26 сентября, 16:20
 
ПроисшествияЛенинградская областьОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской областиТосненский районСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала