Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем
Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем
2025-09-30T16:45:00+03:00
происшествия
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
тосненский район
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Десятый фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленобласти отправлен под стражу, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
