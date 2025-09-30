Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 30 сентября: российские войска освободили Северск Малый в ДНР
30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 30.09.2025
Спецоперация, 30 сентября: российские войска освободили Северск Малый в ДНР
Спецоперация, 30 сентября: российские войска освободили Северск Малый в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025
Спецоперация, 30 сентября: российские войска освободили Северск Малый в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1600 военнослужащих, ПВО сбила ночью 81 беспилотник над... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1600 военнослужащих, ПВО сбила ночью 81 беспилотник над регионами России. ВС РФ взяли под контроль Северск Малый в днр Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ во вторник. Потери украинских войск за сутки составили до 1600 человек. ВС РФ нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности. ПВО сбила две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников. ПВО сбила за ночь 81 дрон над регионами России Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 81 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. В СВР заявили о подготовке Киевом новой провокации против РФ Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В спецслужбе уточнили, что Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России" * и белорусского "полка Калиновского". Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. В СВР также отметили, что сценарий провокации разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Таким образом, киевский режим хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, подчеркнули в спецслужбе. По заявлению СВР, Владимир Зеленский, осознавая это, пытается разжигать "большую войну". В Кремле негативно оценили заявления о возможности ВСУ наносить удары по РФ В Кремле негативно оценили заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что создание стен — это всегда плохо, комментируя заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе. Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, добавил Песков. Заявления о поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США - Лавров Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон со стороны европейских стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Решение по вопросу отправки этих ракет на Украину едва ли принято, но и с ними военная ситуация не изменится, заявил Лавров. ВС РФ практически окружили группировку ВСУ в харьковском Амбарном Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По словам Марочко, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, где им удалось завладеть выгодными позициями к юго-востоку от населенного пункта. Марочко добавил, что также есть успехи в районе населенного пункта Отрадное, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении. Задержан юноша, по заказу Киева совершавший поджоги ж/д в Мордовии Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков. По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. ФСБ также опубликовало кадры, на которых показаны снимки экрана телефона задержанного. Они подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
Спецоперация, 30 сентября: российские войска освободили Северск Малый в ДНР

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1600 военнослужащих, ПВО сбила ночью 81 беспилотник над регионами России.
ВС РФ взяли под контроль Северск Малый в днр

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ во вторник. Потери украинских войск за сутки составили до 1600 человек. ВС РФ нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности. ПВО сбила две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников.

ПВО сбила за ночь 81 дрон над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 81 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

В СВР заявили о подготовке Киевом новой провокации против РФ

Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В спецслужбе уточнили, что Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России" * и белорусского "полка Калиновского". Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. В СВР также отметили, что сценарий провокации разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Таким образом, киевский режим хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, подчеркнули в спецслужбе. По заявлению СВР, Владимир Зеленский, осознавая это, пытается разжигать "большую войну".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Кремле негативно оценили заявления о возможности ВСУ наносить удары по РФ

В Кремле негативно оценили заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что создание стен — это всегда плохо, комментируя заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе. Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, добавил Песков.

Заявления о поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением Европы на США - Лавров

Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон со стороны европейских стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Решение по вопросу отправки этих ракет на Украину едва ли принято, но и с ними военная ситуация не изменится, заявил Лавров.

ВС РФ практически окружили группировку ВСУ в харьковском Амбарном

Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По словам Марочко, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, где им удалось завладеть выгодными позициями к юго-востоку от населенного пункта. Марочко добавил, что также есть успехи в районе населенного пункта Отрадное, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении.
Задержан юноша, по заказу Киева совершавший поджоги ж/д в Мордовии

Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков. По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. ФСБ также опубликовало кадры, на которых показаны снимки экрана телефона задержанного. Они подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
