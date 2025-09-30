https://ria.ru/20250930/internet-2045277879.html
Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом
Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом - РИА Новости, 30.09.2025
Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом
Среди крупных мировых экономик Россия заняла второе место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:09:00+03:00
2025-09-30T05:09:00+03:00
2025-09-30T05:09:00+03:00
экономика
россия
румыния
индия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Среди крупных мировых экономик Россия заняла второе место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические данные по разным странам. Самый дешевый интернет оказался в Индии, в месяц он обходится в 7,7 доллара. Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара. Замкнула тройку Румыния со стоимостью интернета в 9,8 доллара. Также в число стран с самым доступным интернетом вошли Китай (11,3 доллара), Узбекистан (11,5), Киргизия (11,7), Казахстан (12,7), Турция (13,8), Болгария (14,6) и Литва (16,5). Топ-15 замкнули Польша со стоимостью интернета в (17,2 доллара), Грузия - 17,4, Таиланд - 18,4, Армения - 19,1 и Латвия - 19,7 доллара. Лидерами по стоимости выхода в сеть оказались США - 72,1 доллара, Канада - 61,7 и Люксембург - 59,1. Следом расположились Бельгия (56,9 доллара), Ирландия (55,1), Австралия (53,6), Германия (50,7), Нидерланды (50,6), Португалия (43) и ЮАР (42,3). Также в пятнадцать стран с самым дорогим интернетом вошли Великобритания - 42,1 доллара, Словения - 40,8, Австрия и Швеция - по 39,9 и Франция - 35,3. При этом самую большую долю средних доходов граждан интернет отнимает в Бразилии (4,1%), Мексике (3,8%) и Аргентине (3,65%), а самую маленькую - в России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Корее (0,97%).
https://ria.ru/20250927/svyaz-2044728107.html
https://ria.ru/20250919/spisok-2042889170.html
россия
румыния
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_318b516e23f3b12aade1307758e52d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, румыния, индия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Румыния, Индия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом
Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом среди крупных экономик