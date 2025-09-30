https://ria.ru/20250930/arest-2045436758.html

В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Девятый фигурант арестован по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, им оказался житель Петербурга. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Терехова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Срок меры – 22.11.2025 (1 месяц 26 суток)", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что Терехов был задержан в понедельник, в этот же день ему было предъявлено обвинение, вину не признал. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что ведомство поддержало ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга. "По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", - добавили в пресс-службе. По данным областной прокуратуры, затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.

