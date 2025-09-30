Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 30.09.2025 (обновлено: 16:22 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/arest-2045436758.html
В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате
В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате - РИА Новости, 30.09.2025
В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате
Девятый фигурант арестован по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, им оказался житель Петербурга. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:03:00+03:00
2025-09-30T16:22:00+03:00
происшествия
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
санкт-петербург
владимир терехов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Девятый фигурант арестован по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, им оказался житель Петербурга. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Терехова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Срок меры – 22.11.2025 (1 месяц 26 суток)", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что Терехов был задержан в понедельник, в этот же день ему было предъявлено обвинение, вину не признал. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что ведомство поддержало ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга. "По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", - добавили в пресс-службе. По данным областной прокуратуры, затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
ленинградская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, санкт-петербург, владимир терехов, россия
Происшествия, Ленинградская область, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Санкт-Петербург, Владимир Терехов, Россия
В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате

Арестован девятый фигурант дела об отравлении суррогатом в Ленинградской области

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Девятый фигурант арестован по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, им оказался житель Петербурга.
«
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Терехова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Срок меры – 22.11.2025 (1 месяц 26 суток)", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что Терехов был задержан в понедельник, в этот же день ему было предъявлено обвинение, вину не признал.
В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что ведомство поддержало ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга.
"По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", - добавили в пресс-службе.
По данным областной прокуратуры, затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
29 сентября, 23:12
 
ПроисшествияЛенинградская областьОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской областиСанкт-ПетербургВладимир ТереховРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала