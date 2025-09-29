ФИФА лишила сборную ЮАР трех очков в отборочном этапе ЧМ-2026

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) лишил сборную ЮАР трех очков в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года в связи с участием в матче не имеющего на это право футболиста, сообщается на сайте федерации.

Команда ЮАР 21 марта обыграла сборную Лесото в матче квалификации чемпионата мира со счетом 2:0. Южноафриканская сборная выставила на матч футболиста Тебохо Мокоэну, который должен был пропустить встречу из-за перебора желтых карточек.

Дисциплинарный комитет ФИФА за это нарушение присудил сборной ЮАР техническое поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) обязана выплатить ФИФА штраф в размере 12,5 тысячи долларов. Самому футболисту вынесли предупреждение.