ФИФА лишила сборную ЮАР трех очков в отборочном этапе ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
23:18 29.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
ФИФА лишила сборную ЮАР трех очков в отборочном этапе ЧМ-2026

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) лишил сборную ЮАР трех очков в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года в связи с участием в матче не имеющего на это право футболиста, сообщается на сайте федерации.
Команда ЮАР 21 марта обыграла сборную Лесото в матче квалификации чемпионата мира со счетом 2:0. Южноафриканская сборная выставила на матч футболиста Тебохо Мокоэну, который должен был пропустить встречу из-за перебора желтых карточек.
Дисциплинарный комитет ФИФА за это нарушение присудил сборной ЮАР техническое поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) обязана выплатить ФИФА штраф в размере 12,5 тысячи долларов. Самому футболисту вынесли предупреждение.
Сборная ЮАР после лишения трех очков опустилась на второе место в группе С, имея в своем активе 14 очков за 8 туров. Лидером группы стала команда Бенина (14). Сборная Лесото (9) располагается на предпоследнем, пятом месте.
ФутболСпортЮАРЛесотоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
