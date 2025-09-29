Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата - РИА Новости, 29.09.2025
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
Более 120 литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили на трассе "Кола" автомобиль, нагруженный нелегальной... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T23:12:00+03:00
2025-09-29T23:12:00+03:00
авто
санкт-петербург
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Более 120 литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили на трассе "Кола" автомобиль, нагруженный нелегальной спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленобласти. &quot;При патрулировании автодороги &quot;Кола&quot; на территории одной из автозаправочных станций внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль марки ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого располагалась информация о продаже алкогольной продукции с указанием номера телефона. В ходе визуального осмотра салона автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили коробки с пластиковым емкостями, содержащими прозрачную и темную жидкость&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы.Далее, позвонив по указанному номеру, сотрудники ОБ ДПС № 2 договорились о приобретении нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Спустя непродолжительное время на место подъехал 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пояснил что занимается продажей спирта, водки и коньяка. "На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объемом пять литров, предположительно, с водочной продукцией, ⁠восемь пятилитровых бутылей, предположительно, с коньячной продукцией и три канистры объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения", - отметили в пресс-службе. Гражданина одной из стран ближнего зарубежья сотрудники Госавтоинспекции вместе с изъятым товаром доставили в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. По данному факту проводится административное расследование.
https://ria.ru/20250928/chp-2044994258.html
https://ria.ru/20250929/alkogol-2045031665.html
санкт-петербург
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Авто, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата

Более 120 литров суррогата изъяли сотрудники ГАИ на трассе "Кола" в Ленобласти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Более 120 литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили на трассе "Кола" автомобиль, нагруженный нелегальной спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«

"При патрулировании автодороги "Кола" на территории одной из автозаправочных станций внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль марки ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого располагалась информация о продаже алкогольной продукции с указанием номера телефона. В ходе визуального осмотра салона автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили коробки с пластиковым емкостями, содержащими прозрачную и темную жидкость", - говорится в сообщении пресс-службы.

Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Ленобласти арестовали шесть человек по делу о суррогатном алкоголе
28 сентября, 23:35
Далее, позвонив по указанному номеру, сотрудники ОБ ДПС № 2 договорились о приобретении нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Спустя непродолжительное время на место подъехал 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пояснил что занимается продажей спирта, водки и коньяка.
«
"На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объемом пять литров, предположительно, с водочной продукцией, ⁠восемь пятилитровых бутылей, предположительно, с коньячной продукцией и три канистры объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения", - отметили в пресс-службе.
Гражданина одной из стран ближнего зарубежья сотрудники Госавтоинспекции вместе с изъятым товаром доставили в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. По данному факту проводится административное расследование.
В Ленобласти нашли суррогат, из-за которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя
Вчера, 09:21
 
АвтоСанкт-ПетербургВсеволожский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала