В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата

Более 120 литров суррогата изъяли сотрудники ГАИ на трассе "Кола" в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Более 120 литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили на трассе "Кола" автомобиль, нагруженный нелегальной спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"При патрулировании автодороги "Кола" на территории одной из автозаправочных станций внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль марки ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого располагалась информация о продаже алкогольной продукции с указанием номера телефона. В ходе визуального осмотра салона автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили коробки с пластиковым емкостями, содержащими прозрачную и темную жидкость", - говорится в сообщении пресс-службы.
Далее, позвонив по указанному номеру, сотрудники ОБ ДПС № 2 договорились о приобретении нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Спустя непродолжительное время на место подъехал 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пояснил что занимается продажей спирта, водки и коньяка.
"На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объемом пять литров, предположительно, с водочной продукцией, восемь пятилитровых бутылей, предположительно, с коньячной продукцией и три канистры объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения", - отметили в пресс-службе.
Гражданина одной из стран ближнего зарубежья сотрудники Госавтоинспекции вместе с изъятым товаром доставили в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. По данному факту проводится административное расследование.