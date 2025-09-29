https://ria.ru/20250929/sandu-2045046259.html

Эксперт назвал Санду марионеткой Европы

Эксперт назвал Санду марионеткой Европы - РИА Новости, 29.09.2025

Эксперт назвал Санду марионеткой Европы

Президент Молдавии Майя Санду не чурается ничем в попытке подтвердить свою легитимность, но она всего лишь марионетка Европы, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:33:00+03:00

2025-09-29T10:33:00+03:00

2025-09-29T10:33:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

днестр

майя санду

александр гусев (губернатор)

игорь додон

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_e258d624529f5651db5ae1fdc234e34e.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не чурается ничем в попытке подтвердить свою легитимность, но она всего лишь марионетка Европы, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя недопуск граждан Приднестровья к голосованию на парламентских выборах. Ранее министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах. Там уточнили, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии создали искусственные заторы, установили заграждения и массово проверяют граждан и транспортные средства. Ведомство обратилось к Кишиневу и ОБСЕ с призывом снять ограничения по допуску граждан на выборы. "Власти Молдавии и лично Санду делают все, чтобы эти выборы фактически подтвердили ее легитимность и курс на евроинтеграцию. Они не чураются ничем. Для них не существует справедливости, их задача простая и они выполняют ее как марионетки Европы", - сказал Гусев агентству. По его словам, недопуск граждан ПМР к голосованию лишний раз подтверждает, что для руководства Молдавии все методы позволительны – перекрыть мосты, неожиданно начать ремонтные работы. Эксперт подчеркнул, что Санду находится под пристальным вниманием европейским политиков и выполняет все, что ей прикажут. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

https://ria.ru/20250929/ekspert-2045043039.html

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

молдавия

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, днестр, майя санду, александр гусев (губернатор), игорь додон, российская академия наук, обсе, парламентские выборы в молдавии