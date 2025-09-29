https://ria.ru/20250929/sandu-2045046259.html
Эксперт назвал Санду марионеткой Европы
в мире
молдавия
кишинев
днестр
майя санду
александр гусев (губернатор)
игорь додон
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_e258d624529f5651db5ae1fdc234e34e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не чурается ничем в попытке подтвердить свою легитимность, но она всего лишь марионетка Европы, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя недопуск граждан Приднестровья к голосованию на парламентских выборах. Ранее министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах. Там уточнили, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии создали искусственные заторы, установили заграждения и массово проверяют граждан и транспортные средства. Ведомство обратилось к Кишиневу и ОБСЕ с призывом снять ограничения по допуску граждан на выборы. "Власти Молдавии и лично Санду делают все, чтобы эти выборы фактически подтвердили ее легитимность и курс на евроинтеграцию. Они не чураются ничем. Для них не существует справедливости, их задача простая и они выполняют ее как марионетки Европы", - сказал Гусев агентству. По его словам, недопуск граждан ПМР к голосованию лишний раз подтверждает, что для руководства Молдавии все методы позволительны – перекрыть мосты, неожиданно начать ремонтные работы. Эксперт подчеркнул, что Санду находится под пристальным вниманием европейским политиков и выполняет все, что ей прикажут. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
молдавия
кишинев
днестр
