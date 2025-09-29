Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными - РИА Новости, 29.09.2025
15:24 29.09.2025 (обновлено: 17:11 29.09.2025)
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными - РИА Новости, 29.09.2025
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными
Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
молдавия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
гагаузия
москва
игорь додон
александр стояногло
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными. "Двадцать восьмого сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными", - сказала член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набрала 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%.По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набрала 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передавало Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237 в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщал молдавский портал Newsmaker. Telegram-каналы публиковали видео подвоза избирателей на автобусах в Болгарии и Румынии.Власти Молдавии требовали от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Гагаузское издание Gagauznews отмечало, что поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Сообщения о "минировании" поступали на избирательные участки для жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования, передавало информагентство "Новости Приднестровья".Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в день выборов в Москве у здания посольства Молдавии, где проводилось голосование, вечером в воскресенье собрались граждане, не успевшие отдать свой голос. Пришедшие скандировали "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускали.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
молдавия
гагаузия
москва
в мире, молдавия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, гагаузия, москва, игорь додон, александр стояногло, майя санду, sputnik молдова, наша партия
В мире, Молдавия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Гагаузия, Москва, Игорь Додон, Александр Стояногло, Майя Санду, Sputnik Молдова, Наша партия
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными

ОБСЕ признала выборы в Молдавии конкурентными несмотря на сообщения о нарушениях

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов в Молдавии БДИПЧ ОБСЕ признала их конкурентными.
«
"Двадцать восьмого сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными", - сказала член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции.
Обстановка на митинге оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Кишиневе проходят протесты оппозиции против итогов выборов
Вчера, 14:43
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набрала 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%.
По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набрала 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передавало Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237 в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщал молдавский портал Newsmaker. Telegram-каналы публиковали видео подвоза избирателей на автобусах в Болгарии и Румынии.
Власти Молдавии требовали от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Гагаузское издание Gagauznews отмечало, что поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Сообщения о "минировании" поступали на избирательные участки для жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования, передавало информагентство "Новости Приднестровья".
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
Вчера, 16:55
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в день выборов в Москве у здания посольства Молдавии, где проводилось голосование, вечером в воскресенье собрались граждане, не успевшие отдать свой голос. Пришедшие скандировали "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускали.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
В миреМолдавияБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕГагаузияМоскваИгорь ДодонАлександр СтояноглоМайя СандуSputnik МолдоваНаша партия
 
 
