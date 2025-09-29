https://ria.ru/20250929/figurant-2045213375.html

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о смертельном отравлении жителей Ленобласти суррогатным алкоголем взят под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что были дополнительно задержаны три подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленобласти спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе, арендованном ООО."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алекса-Владимира Нойманна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.) УК РФ", - сообщает пресс-служба.Накануне были взяты под стражу пять человек по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, от которого погибли люди.В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В воскресенье сообщалось, что в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей в Волосовском, Кингисеппском и Сланцевском районах Ленобласти суррогатным алкоголем были задержаны 14 человек.В понедельник представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что установлен предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Им оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области.

