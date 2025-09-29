https://ria.ru/20250929/ekspert-2045043039.html

Молдавская оппозиция показала свою мощь, считает эксперт

Молдавская оппозиция показала свою мощь, считает эксперт - РИА Новости, 29.09.2025

Молдавская оппозиция показала свою мощь, считает эксперт

Оппозиция Молдавии показала всю свою мощь на парламентских выборах, несмотря на организованные фальсификации и нарушения со стороны действующей власти, заявил в РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:18:00+03:00

2025-09-29T10:18:00+03:00

2025-09-29T10:18:00+03:00

в мире

молдавия

европа

германия

александр гусев (губернатор)

майя санду

игорь додон

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954616_0:14:2820:1600_1920x0_80_0_0_42e4224ef6fc3a8f47d5b1b6e24481f4.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии показала всю свою мощь на парламентских выборах, несмотря на организованные фальсификации и нарушения со стороны действующей власти, заявил в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Фальсификаций (на выборах в Молдавии - ред.) много, нарушений много… Оппозиционные силы показали свою мощь. Относительно, конечно, потому что два избирательных участка в Российской Федерации, где постоянно проживают более 500 тысяч молдаван, это издевательство над выборами", - сказал Гусев. По его словам, фальсификации вполне естественны для современной Европы. "Много таких случаев было в Германии, я не говорю уже о Румынии. Сейчас вот в Молдавии. Это очевидно хоты бы по тому, что они не пустили наблюдателей из России. Возникает вопрос: почему?" - обратил внимание эксперт. Гусев подчеркнул, что президент республики Майя Санду делает всё, чтобы парламент оставался под ее контролем, но парламентариям удается сопротивляться евроинтеграции, хоть им и сложно. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045018682.html

https://ria.ru/20250929/vlah-2045029366.html

молдавия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, европа, германия, александр гусев (губернатор), майя санду, игорь додон, российская академия наук