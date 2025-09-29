https://ria.ru/20250929/ekspert-2045043039.html
Молдавская оппозиция показала свою мощь, считает эксперт
Оппозиция Молдавии показала всю свою мощь на парламентских выборах, несмотря на организованные фальсификации и нарушения со стороны действующей власти, заявил в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии показала всю свою мощь на парламентских выборах, несмотря на организованные фальсификации и нарушения со стороны действующей власти, заявил в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Фальсификаций (на выборах в Молдавии - ред.) много, нарушений много… Оппозиционные силы показали свою мощь. Относительно, конечно, потому что два избирательных участка в Российской Федерации, где постоянно проживают более 500 тысяч молдаван, это издевательство над выборами", - сказал Гусев. По его словам, фальсификации вполне естественны для современной Европы. "Много таких случаев было в Германии, я не говорю уже о Румынии. Сейчас вот в Молдавии. Это очевидно хоты бы по тому, что они не пустили наблюдателей из России. Возникает вопрос: почему?" - обратил внимание эксперт. Гусев подчеркнул, что президент республики Майя Санду делает всё, чтобы парламент оставался под ее контролем, но парламентариям удается сопротивляться евроинтеграции, хоть им и сложно. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
