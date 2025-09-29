Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя - РИА Новости, 29.09.2025
09:07 29.09.2025 (обновлено: 11:59 29.09.2025)
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя - РИА Новости, 29.09.2025
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя
Поставщиком суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли более 20 человек, могла быть фирма из Тосненского района, сообщила представитель... РИА Новости, 29.09.2025
ленинградская область
происшествия
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Поставщиком суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли более 20 человек, могла быть фирма из Тосненского района, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.Сейчас на фирме проходят следственно-оперативные мероприятия, полицейские устанавливают каналы поставки суррогата, а также причастных к преступлению, добавила Волк.О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. По последним данным, только за этот месяц там умерли 25 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек, шестерых из них суд отправил под стражу. При обысках у фигурантов изъяли более тысячи литров суррогата.
ленинградская область
ленинградская область, происшествия, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Ленинградская область, Происшествия, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

МВД: поставщиком суррогатного алкоголя в Ленобласти могла быть местная фирма

Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Ирина Волк/Telegram
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Поставщиком суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли более 20 человек, могла быть фирма из Тосненского района, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.
Сейчас на фирме проходят следственно-оперативные мероприятия, полицейские устанавливают каналы поставки суррогата, а также причастных к преступлению, добавила Волк.
О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. По последним данным, только за этот месяц там умерли 25 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек, шестерых из них суд отправил под стражу. При обысках у фигурантов изъяли более тысячи литров суррогата.
