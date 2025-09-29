https://ria.ru/20250929/alkogol-2045029577.html

В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя - РИА Новости, 29.09.2025

В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

Поставщиком суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли более 20 человек, могла быть фирма из Тосненского района, сообщила представитель... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:07:00+03:00

2025-09-29T09:07:00+03:00

2025-09-29T11:59:00+03:00

ленинградская область

происшествия

отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045038247_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_1759e0715396621a54a384c050fbfaf9.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Поставщиком суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области погибли более 20 человек, могла быть фирма из Тосненского района, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.Сейчас на фирме проходят следственно-оперативные мероприятия, полицейские устанавливают каналы поставки суррогата, а также причастных к преступлению, добавила Волк.О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. По последним данным, только за этот месяц там умерли 25 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек, шестерых из них суд отправил под стражу. При обысках у фигурантов изъяли более тысячи литров суррогата.

https://ria.ru/20250927/mvd-2044761448.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, происшествия, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области