В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой
Просьба Франции помочь властям Молдавии помочь цензурировать Telegram-каналы перед выборами в стране - вмешательство в электоральный процесс и внутренние дела... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:25:00+03:00
2025-09-28T15:25:00+03:00
2025-09-28T15:25:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Просьба Франции помочь властям Молдавии помочь цензурировать Telegram-каналы перед выборами в стране - вмешательство в электоральный процесс и внутренние дела суверенного государства, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Здесь всё, что вы хотели знать о "высоких европейских демократических" стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела "суверенного" государства Молдова", - написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя заявление Дурова. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой
