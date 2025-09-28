Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
15:25 28.09.2025
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой
Просьба Франции помочь властям Молдавии помочь цензурировать Telegram-каналы перед выборами в стране - вмешательство в электоральный процесс и внутренние дела... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Просьба Франции помочь властям Молдавии помочь цензурировать Telegram-каналы перед выборами в стране - вмешательство в электоральный процесс и внутренние дела суверенного государства, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Здесь всё, что вы хотели знать о "высоких европейских демократических" стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела "суверенного" государства Молдова", - написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя заявление Дурова. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
в мире, молдавия, франция, россия, андрей клишас, павел дуров, мария захарова, совет федерации рф, telegram
В мире, Молдавия, Франция, Россия, Андрей Клишас, Павел Дуров, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Telegram
В Совфеде высказались о просьбе Франции к Дурову помочь Молдавии с цензурой

Клишас назвал попытку Франции помочь Молдавии с цензурой вмешательством в выборы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Просьба Франции помочь властям Молдавии помочь цензурировать Telegram-каналы перед выборами в стране - вмешательство в электоральный процесс и внутренние дела суверенного государства, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.
"Здесь всё, что вы хотели знать о "высоких европейских демократических" стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела "суверенного" государства Молдова", - написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя заявление Дурова.
Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
В миреМолдавияФранцияРоссияАндрей КлишасПавел ДуровМария ЗахароваСовет Федерации РФTelegram
 
 
