Молдавская диаспора в России рассказала о проходящих выборах

Диаспора Молдавии в РФ назвала проходящие выборы диктатурой под видом демократии
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выборах
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выборах
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, в том числе, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах.
"Нынешний и действующий президент Майя Санду установила на государственном уровне свои порядки, диктатуру своего рода "под соусом" демократии… Говорят два участка, но, по сути, это один участок, потому что локация одна, посольство и консульство, за угол всего-то зайти", - сказал один из голосующих Денис.
Он отметил, что приезжать из других регионов в Москву, чтобы проголосовать, очень неудобно и трудно.
В свою очередь, Владимир, председатель Гагаузской диаспоры в Санкт-Петербурге, который в знак протеста пришел на выборы с флагом, на котором изображена арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул, рассказал, что из-за такого маленького количества участков и бюллетеней, некоторым представителям диаспоры приходится ехать голосовать в другие страны, например, в Казахстан, Азербайджан или Турцию.
"Народный башкан Гагаузии, которую власти Молдавии закрыли беспредельно. Сейчас она сидит в очень плохих условиях, к ней пускают только адвоката, не пускают семью, это очень скорбно для народа всей Молдавии", - добавил Владимир.
Представитель диаспоры из Коломны, Савелий, добавил, что диаспора рассчитывала на большее количество участков для голосования и бюллетеней.
"Обидно, что президент нас разделяет на своих и чужих… Президент пытается запугать тех людей, которые ей не идут навстречу, которые не хотят ее поддерживать, пытается их запугать и даже лишить права голоса… В Европе больше участков и есть даже возможность голосовать по почте, всем понятно, что там будет возможность сфальсифицировать выборы", - заключил он.
Парламентские выборы в Молдавии состоятся 28 сентября, по партийным спискам будут выбраны 101 депутат. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министра и на судебную власть.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
