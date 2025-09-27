https://ria.ru/20250927/vlasti-2044779602.html
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 27.09.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:56:00+03:00
2025-09-27T13:56:00+03:00
2025-09-27T16:51:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
цимлянский район
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
погода
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_0:32:2320:1337_1920x0_80_0_0_eae8945cf30132aa0e0dcebe709716fe.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости. Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального. "Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", — сказал губернатор региона Юрий Слюсарь.Сейчас это решение оформляют. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться.Из-за аномальной погоды в области пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС из-за заморозков ввели в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тысячи гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей. Слюсарь обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером и министром сельского хозяйства, после чего оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную. Он подчеркнул, что важно продлить уже имеющихся кредиты для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в этом году: речь идет о почти 300 займах. Работа с федеральным министерством по субсидированию и переносу этих долгов на следующий год уже идет.
https://ria.ru/20250926/zvanie-2044630792.html
https://ria.ru/20250924/rezhim-2044036638.html
ростовская область
цимлянский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_396:0:2179:1337_1920x0_80_0_0_737f29a33a2d606454d6cef7bb519745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , цимлянский район, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, погода, экология, экология в россии, общество
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Цимлянский район, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Погода, Экология, Экология в России, Общество
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области повысят до федерального