В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости. Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального. "Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", — сказал губернатор региона Юрий Слюсарь.Сейчас это решение оформляют. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться.Из-за аномальной погоды в области пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС из-за заморозков ввели в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тысячи гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей. Слюсарь обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером и министром сельского хозяйства, после чего оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную. Он подчеркнул, что важно продлить уже имеющихся кредиты для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в этом году: речь идет о почти 300 займах. Работа с федеральным министерством по субсидированию и переносу этих долгов на следующий год уже идет.

