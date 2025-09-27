Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 27.09.2025 (обновлено: 16:51 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/vlasti-2044779602.html
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 27.09.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:56:00+03:00
2025-09-27T16:51:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
цимлянский район
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
погода
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_0:32:2320:1337_1920x0_80_0_0_eae8945cf30132aa0e0dcebe709716fe.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости. Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального. "Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", — сказал губернатор региона Юрий Слюсарь.Сейчас это решение оформляют. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться.Из-за аномальной погоды в области пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС из-за заморозков ввели в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тысячи гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей. Слюсарь обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером и министром сельского хозяйства, после чего оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную. Он подчеркнул, что важно продлить уже имеющихся кредиты для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в этом году: речь идет о почти 300 займах. Работа с федеральным министерством по субсидированию и переносу этих долгов на следующий год уже идет.
https://ria.ru/20250926/zvanie-2044630792.html
https://ria.ru/20250924/rezhim-2044036638.html
ростовская область
цимлянский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_396:0:2179:1337_1920x0_80_0_0_737f29a33a2d606454d6cef7bb519745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юрий слюсарь , цимлянский район, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, погода, экология, экология в россии, общество
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Цимлянский район, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Погода, Экология, Экология в России, Общество
В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области повысят до федерального

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПосев кукурузы на полях в Ростовской области
Посев кукурузы на полях в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Посев кукурузы на полях в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости. Уровень ЧС из-за ущерба урожаю в Ростовской области, причиненного вследствие непогоды, повысят до федерального.
«
"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", — сказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Сейчас это решение оформляют. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться.
Из-за аномальной погоды в области пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС из-за заморозков ввели в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тысячи гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей.
Художественный руководитель Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущёв на заседании законодательного собрания Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" получили два жителя региона
Вчера, 16:40
Слюсарь обсуждал ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером и министром сельского хозяйства, после чего оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную. Он подчеркнул, что важно продлить уже имеющихся кредиты для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в этом году: речь идет о почти 300 займах. Работа с федеральным министерством по субсидированию и переносу этих долгов на следующий год уже идет.
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Новороссийске ввели режим ЧС
24 сентября, 15:06
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьЦимлянский районРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаПогодаЭкологияЭкология в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала