В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами
16:50 27.09.2025 (обновлено: 17:37 27.09.2025)
В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полицейские при досмотре иномарки во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в салоне два самодельных пистолета для малошумной стрельбы, находившихся в автомобиле мужчин задержали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает полиция, в пятницу около 01.00 мск на трассе А121 вблизи деревни Мистолово Всеволожского района полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. "При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пистолета со снаряженными магазинами, модернизированные для малошумной стрельбы... Проведенное исследование показало, что оба пистолета изготовлены кустарным способом и, как и патроны, пригодны для стрельбы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняет главк, находившиеся в автомобиле житель поселка Парголово и двое москвичей задержаны. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), заключает ГУ МВД.
В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полицейские при досмотре иномарки во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в салоне два самодельных пистолета для малошумной стрельбы, находившихся в автомобиле мужчин задержали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает полиция, в пятницу около 01.00 мск на трассе А121 вблизи деревни Мистолово Всеволожского района полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen.
"При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пистолета со снаряженными магазинами, модернизированные для малошумной стрельбы... Проведенное исследование показало, что оба пистолета изготовлены кустарным способом и, как и патроны, пригодны для стрельбы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет главк, находившиеся в автомобиле житель поселка Парголово и двое москвичей задержаны.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), заключает ГУ МВД.
