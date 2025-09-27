https://ria.ru/20250927/ssha-2044797435.html
В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами
В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами
2025-09-27T16:50:00+03:00
2025-09-27T16:50:00+03:00
2025-09-27T17:37:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
volkswagen group
volkswagen touareg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полицейские при досмотре иномарки во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в салоне два самодельных пистолета для малошумной стрельбы, находившихся в автомобиле мужчин задержали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает полиция, в пятницу около 01.00 мск на трассе А121 вблизи деревни Мистолово Всеволожского района полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. "При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пистолета со снаряженными магазинами, модернизированные для малошумной стрельбы... Проведенное исследование показало, что оба пистолета изготовлены кустарным способом и, как и патроны, пригодны для стрельбы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняет главк, находившиеся в автомобиле житель поселка Парголово и двое москвичей задержаны. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), заключает ГУ МВД.
всеволожский район
ленинградская область
россия
В Ленинградской области задержали троих мужчин с самодельными пистолетами
