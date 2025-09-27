https://ria.ru/20250927/iran-2044793222.html

Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги

Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги - РИА Новости, 27.09.2025

Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги

Иран передал российской стороне около 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T16:08:00+03:00

2025-09-27T16:08:00+03:00

2025-09-27T16:08:00+03:00

в мире

иран

россия

санкт-петербург

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Иран передал российской стороне около 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. "Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - приводит слова министра агентство SNN. По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель, при этом иранская сторона, отметила Садек, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года). В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия и Иран продолжают работу по проекту строительства последнего участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт - Астара, иранская сторона подтверждают свою заинтересованность в нём. Он допустил, что начала активной фазы строительства участка можно ожидать до конца текущего года. Ранее он сообщил, что в проекте есть три ключевых момента, которыми занимается иранская сторона: выкуп земли, принятие Ираном закона об освобождении проекта от налогов и социальных выплат, а также вопрос, связанный с межбанковской темой. Минтранс РФ в середине мая текущего года сообщал, что Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству в рамках МТК железнодорожного участка Решт - Астара в Иране. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК : транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость - 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

https://ria.ru/20250831/iran-1993822072.html

https://ria.ru/20250718/proekty-2029830700.html

иран

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, санкт-петербург, андрей никитин (политик)