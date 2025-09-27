Рейтинг@Mail.ru
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги - РИА Новости, 27.09.2025
16:08 27.09.2025
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги
в мире
иран
россия
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Иран передал российской стороне около 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. "Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - приводит слова министра агентство SNN. По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель, при этом иранская сторона, отметила Садек, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года). В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия и Иран продолжают работу по проекту строительства последнего участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт - Астара, иранская сторона подтверждают свою заинтересованность в нём. Он допустил, что начала активной фазы строительства участка можно ожидать до конца текущего года. Ранее он сообщил, что в проекте есть три ключевых момента, которыми занимается иранская сторона: выкуп земли, принятие Ираном закона об освобождении проекта от налогов и социальных выплат, а также вопрос, связанный с межбанковской темой. Минтранс РФ в середине мая текущего года сообщал, что Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству в рамках МТК железнодорожного участка Решт - Астара в Иране. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК : транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость - 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
иран
россия
санкт-петербург
в мире, иран, россия, санкт-петербург, андрей никитин (политик)
В мире, Иран, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик)
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Иран передал российской стороне около 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.
"Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы", - приводит слова министра агентство SNN.
По ее словам, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара осуществлен выкуп около половины земель, при этом иранская сторона, отметила Садек, прилагает усилия к тому, чтобы завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года).
В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия и Иран продолжают работу по проекту строительства последнего участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт - Астара, иранская сторона подтверждают свою заинтересованность в нём. Он допустил, что начала активной фазы строительства участка можно ожидать до конца текущего года. Ранее он сообщил, что в проекте есть три ключевых момента, которыми занимается иранская сторона: выкуп земли, принятие Ираном закона об освобождении проекта от налогов и социальных выплат, а также вопрос, связанный с межбанковской темой.
Минтранс РФ в середине мая текущего года сообщал, что Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству в рамках МТК железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК : транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость - 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
