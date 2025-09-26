Рейтинг@Mail.ru
Politico узнало, как в ЕС хотят обойти позицию Венгрии по продлению санкций - РИА Новости, 26.09.2025
Politico узнало, как в ЕС хотят обойти позицию Венгрии по продлению санкций
Politico узнало, как в ЕС хотят обойти позицию Венгрии по продлению санкций - РИА Новости, 26.09.2025
Politico узнало, как в ЕС хотят обойти позицию Венгрии по продлению санкций
Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Венгрии, сообщает издание Politico со ссылкой на документ ЕК."В нем (документе - ред.) также предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует этот процесс", - говорится в публикации.Кроме того, Еврокомиссия предлагает использовать российские замороженные активы и для финансирования военных нужд Украины, и для поддержки ее бюджета.В четверг в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Канцлер заявил, что если единогласия стран-членов ЕС в этом вопросе достичь не удастся, то решение о предоставлении подобного кредита все равно должно быть принято при поддержке большинства стран. Примечательно, что Мерц предлагал использовать эти средства исключительно для военных нужд Киева, а не для общих бюджетных целей.Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
