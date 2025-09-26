Рейтинг@Mail.ru
09:59 26.09.2025
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса... РИА Новости, 26.09.2025
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
россия
политика
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% россиян с ними не согласны. Кроме того, 81% граждан РФ заявили, что доверяют президенту, недоверие Путину выразили 10% опрошенных, согласно результатам опроса. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 10% респондентов не одобряют его работу. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, а % - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 19 по 21 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
россия
владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, россия, политика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Политика
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% россиян с ними не согласны. Кроме того, 81% граждан РФ заявили, что доверяют президенту, недоверие Путину выразили 10% опрошенных, согласно результатам опроса.
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
19 сентября, 10:35
Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 10% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, а % - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 19 по 21 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Путин оценил значение политической стабильности в России
