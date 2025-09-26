https://ria.ru/20250926/putin-2044504786.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина

2025-09-26T09:59:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% россиян с ними не согласны. Кроме того, 81% граждан РФ заявили, что доверяют президенту, недоверие Путину выразили 10% опрошенных, согласно результатам опроса. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 10% респондентов не одобряют его работу. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, а % - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 19 по 21 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

