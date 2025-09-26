https://ria.ru/20250926/putin-2044504786.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина - РИА Новости, 26.09.2025
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:59:00+03:00
2025-09-26T09:59:00+03:00
2025-09-26T09:59:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 81% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% россиян с ними не согласны. Кроме того, 81% граждан РФ заявили, что доверяют президенту, недоверие Путину выразили 10% опрошенных, согласно результатам опроса. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 10% респондентов не одобряют его работу. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, а % - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 19 по 21 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250919/opros-2042915502.html
https://ria.ru/20250926/putin-2044494218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, россия, политика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Политика
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
ФОМ: работу Путина положительно оценили 82% россиян