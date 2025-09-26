https://ria.ru/20250926/palestina-2044483486.html

Палестина подала заявку на членство в БРИКС, заявил Нофаль

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС, однако пока не получила ответа, планирует продолжить принимать участие в качестве гостя, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. "Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом. Мы до сих пор ответа не получили", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

