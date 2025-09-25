Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с премьером Эфиопии
20:27 25.09.2025 (обновлено: 21:04 25.09.2025)
Путин встретился с премьером Эфиопии
россия
эфиопия
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина с премьером Эфиопии проходит в четверг в Кремле. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее Путин и Ахмед приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
россия, эфиопия, владимир путин
Россия, Эфиопия, Владимир Путин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина с премьером Эфиопии проходит в четверг в Кремле.
С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее Путин и Ахмед приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
Россия Эфиопия Владимир Путин
 
 
