https://ria.ru/20250925/putin-2044415684.html

Путин встретился с премьером Эфиопии

Путин встретился с премьером Эфиопии - РИА Новости, 25.09.2025

Путин встретился с премьером Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T20:27:00+03:00

2025-09-25T20:27:00+03:00

2025-09-25T21:04:00+03:00

россия

эфиопия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044430940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cc4d439d86cc5d5e8eb0dd5bc080fee.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина с премьером Эфиопии проходит в четверг в Кремле. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее Путин и Ахмед приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

https://ria.ru/20250925/putin-2044378246.html

россия

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом 2025-09-25T20:27 true PT0M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эфиопия, владимир путин