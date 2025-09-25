Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 25.09.2025
00:09 25.09.2025
Путин выступит на Глобальном атомном форуме
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 сентября, выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности, и встретится с...
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 25 сентября, выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности, и встретится с рядом руководителей иностранных делегаций. Также в форуме вместе с российским лидером примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. Технологическая мощь России Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России, сказал Путин, поздравляя атомщиков с 80-летним юбилеем отрасли. Глава государства отмечал, что сегодня "Росатом" является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надёжности и экологичности отечественных атомных технологий. Кроме того, президент подчеркивал, что коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносит весомый вклад в освоение космического пространства. Говоря об успехах отрасли, Путин отмечал, что российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения III+. Создаются принципиально новые решения – энергосистемы четвёртого поколения на быстрых нейтронах, с замкнутым циклом, что позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики. Проекты глобального значения Российский атомщики находятся в авангарде создания и внедрения передовых технологий, реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечал Путин. Программы, которые реализует "Росатом", имеют не только национальное, но и глобальное значение. В этом контексте глава государства упоминал такие проекты, как Северный морской путь, который станет частью Трансарктического транспортного коридора – от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока, строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения сложных, в том числе онкологических, заболеваний, в Обнинске. Благодаря усилиям "Росатома", как указывал Путин, уже собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями, которые также позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальные объёмы данных. Такие технологии также будут востребованы и для установок класса мегасайенс, создаваемых в том числе в Национальном центре физики и математики в Сарове, сообщал Путин, подчеркивая, что это настоящий центр науки будущего, которую развивает "Росатом". Кроме того, президент отмечал, что решения российских атомщиков в масштабных проектах по созданию космической системы со специальной электростанцией и так называемого космического буксира на базе ядерной установки открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса. Международное сотрудничествоРоссия успешно развивает сотрудничество в сфере мирного атома. Как отмечал президент, за рубежом одновременно со строительством атомных электростанций идет подготовка местных кадров: инженеров, рабочих и управленцев. По его словам, "Росатом" не просто строит станции в других странах, а создает для партнеров России новую отрасль энергетики и экономики. Таким образом, как подчеркивал Путин, РФ готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. По данным генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, в портфеле зарубежных заказов госкорпорации сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане. Атомная неделяМеждународный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, пройдет с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 25 сентября, выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности, и встретится с рядом руководителей иностранных делегаций.
Также в форуме вместе с российским лидером примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
Технологическая мощь России

Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России, сказал Путин, поздравляя атомщиков с 80-летним юбилеем отрасли. Глава государства отмечал, что сегодня "Росатом" является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надёжности и экологичности отечественных атомных технологий. Кроме того, президент подчеркивал, что коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносит весомый вклад в освоение космического пространства.
Говоря об успехах отрасли, Путин отмечал, что российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения III+. Создаются принципиально новые решения – энергосистемы четвёртого поколения на быстрых нейтронах, с замкнутым циклом, что позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики.
Проекты глобального значения

Российский атомщики находятся в авангарде создания и внедрения передовых технологий, реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечал Путин. Программы, которые реализует "Росатом", имеют не только национальное, но и глобальное значение.
В этом контексте глава государства упоминал такие проекты, как Северный морской путь, который станет частью Трансарктического транспортного коридора – от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока, строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения сложных, в том числе онкологических, заболеваний, в Обнинске.
Благодаря усилиям "Росатома", как указывал Путин, уже собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями, которые также позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальные объёмы данных. Такие технологии также будут востребованы и для установок класса мегасайенс, создаваемых в том числе в Национальном центре физики и математики в Сарове, сообщал Путин, подчеркивая, что это настоящий центр науки будущего, которую развивает "Росатом".
Кроме того, президент отмечал, что решения российских атомщиков в масштабных проектах по созданию космической системы со специальной электростанцией и так называемого космического буксира на базе ядерной установки открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса.
Международное сотрудничество

Россия успешно развивает сотрудничество в сфере мирного атома. Как отмечал президент, за рубежом одновременно со строительством атомных электростанций идет подготовка местных кадров: инженеров, рабочих и управленцев. По его словам, "Росатом" не просто строит станции в других странах, а создает для партнеров России новую отрасль энергетики и экономики. Таким образом, как подчеркивал Путин, РФ готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки.
По данным генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, в портфеле зарубежных заказов госкорпорации сейчас находятся проекты по строительству 30 блоков АЭС большой мощности в 9 странах и проект сооружения шести энергоблоков малой мощности в Узбекистане.

Атомная неделя

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, пройдет с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
