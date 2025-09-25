https://ria.ru/20250925/peterburg-2044288173.html

Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры

Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры - РИА Новости, 25.09.2025

Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:21:00+03:00

2025-09-25T14:21:00+03:00

2025-09-25T19:33:00+03:00

россия

санкт-петербург

ленинградская область

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_153b44863f69d5a7712d28ed76950498.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых профсоюзов России отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), учредителем которого является эта профсоюзная организация, следует из материалов дела.Ранее в сентябре в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Генпрокуратура просит арбитражный суд Петербурга истребовать у Федерации независимых профсоюзов России в пользу государства объекты недвижимости общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, включая общежитие и учебный корпус Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В качестве обеспечительных мер арбитражный суд наложил арест на спорные объекты недвижимости, запретив федерации профсоюзов распоряжаться этим имуществом.Согласно карточке дела, Генпрокуратура также в рамках обеспечения иска попросила суд отстранить от должности ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета". "Отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича... от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов", – говорится в определении суда, опубликованном в четверг. Арбитражный суд возложил временное исполнение обязанностей ректора СПбГУП на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Университету профсоюзов при этом запрещено заключать с отстраненным руководителем "договор внутреннего совместительства". Согласно материалам дела, по ходатайству Генпрокуратуры об ускорении рассмотрения дела слушания перенесены с 20 ноября на 9 октября. Генпрокуратура настаивает на изъятии в пользу государства нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, в числе которых общежитие на 1200 мест и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, а также нежилое здание учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью около 7 тысяч квадратных метров. Также надзорное ведомство просит суд передать в собственность РФ здания корпуса №3 и корпуса №4, танцевальный павильон, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную.Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России.

https://realty.ria.ru/20250923/genprokuratura-2043775961.html

https://ria.ru/20250924/santsii-2044007234.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, происшествия