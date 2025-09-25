https://ria.ru/20250925/peterburg-2044288173.html
Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры
Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры - РИА Новости, 25.09.2025
Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:21:00+03:00
2025-09-25T14:21:00+03:00
2025-09-25T19:33:00+03:00
россия
санкт-петербург
ленинградская область
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_153b44863f69d5a7712d28ed76950498.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых профсоюзов России отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), учредителем которого является эта профсоюзная организация, следует из материалов дела.Ранее в сентябре в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Генпрокуратура просит арбитражный суд Петербурга истребовать у Федерации независимых профсоюзов России в пользу государства объекты недвижимости общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, включая общежитие и учебный корпус Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В качестве обеспечительных мер арбитражный суд наложил арест на спорные объекты недвижимости, запретив федерации профсоюзов распоряжаться этим имуществом.Согласно карточке дела, Генпрокуратура также в рамках обеспечения иска попросила суд отстранить от должности ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета". "Отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича... от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов", – говорится в определении суда, опубликованном в четверг. Арбитражный суд возложил временное исполнение обязанностей ректора СПбГУП на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Университету профсоюзов при этом запрещено заключать с отстраненным руководителем "договор внутреннего совместительства". Согласно материалам дела, по ходатайству Генпрокуратуры об ускорении рассмотрения дела слушания перенесены с 20 ноября на 9 октября. Генпрокуратура настаивает на изъятии в пользу государства нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, в числе которых общежитие на 1200 мест и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, а также нежилое здание учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью около 7 тысяч квадратных метров. Также надзорное ведомство просит суд передать в собственность РФ здания корпуса №3 и корпуса №4, танцевальный павильон, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную.Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России.
https://realty.ria.ru/20250923/genprokuratura-2043775961.html
https://ria.ru/20250924/santsii-2044007234.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97023/42/970234221_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_9c894f4890570b2f52dfb5c2af32278c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд отстранил от должности ректора СПбГУП из-за иска Генпрокуратуры
Ректора СПбГУП Запесоцкого отстранили от должности из-за иска Генпрокуратуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых профсоюзов России отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), учредителем которого является эта профсоюзная организация, следует из материалов дела.
Ранее в сентябре в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Генпрокуратура
просит арбитражный суд Петербурга
истребовать у Федерации независимых профсоюзов России
в пользу государства объекты недвижимости общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, включая общежитие и учебный корпус Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В качестве обеспечительных мер арбитражный суд наложил арест на спорные объекты недвижимости, запретив федерации профсоюзов распоряжаться этим имуществом.
Согласно карточке дела, Генпрокуратура также в рамках обеспечения иска попросила суд отстранить от должности ректора СПбГУП Александра Запесоцкого.
Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С... несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".
"Отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича... от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов", – говорится в определении суда, опубликованном в четверг.
Арбитражный суд возложил временное исполнение обязанностей ректора СПбГУП на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Университету профсоюзов при этом запрещено заключать с отстраненным руководителем "договор внутреннего совместительства".
Согласно материалам дела, по ходатайству Генпрокуратуры об ускорении рассмотрения дела слушания перенесены с 20 ноября на 9 октября.
Генпрокуратура настаивает на изъятии в пользу государства нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, в числе которых общежитие на 1200 мест и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, а также нежилое здание учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью около 7 тысяч квадратных метров.
Также надзорное ведомство просит суд передать в собственность РФ здания корпуса №3 и корпуса №4, танцевальный павильон, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России.