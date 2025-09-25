Рейтинг@Mail.ru
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/karelin-2044190698.html
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области - РИА Новости, 25.09.2025
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг на первой сессии вновь избранного восьмого созыва во второй раз делегировали в Совет... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T07:57:00+03:00
2025-09-25T07:57:00+03:00
новосибирская область
россия
александр карелин
александр александрович
единая россия
совет федерации рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154975/72/1549757230_0:173:2707:1696_1920x0_80_0_0_f98f807ac0907e7cddc3095a1db221ea.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг на первой сессии вновь избранного восьмого созыва во второй раз делегировали в Совет Федерации знаменитого борца греко-римского стиля, олимпийского чемпиона и Героя России Александра Карелина. "Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича, - 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович", - сказал председатель счетной комиссии заксобрания Сергей Кальченко, подводя итоги тайного голосования. Александр Карелин, как и пять лет назад, оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило. "Уважаемые коллеги, предлагаю работать вместе, сообща. Деятельно сглаживая наше партийное разнообразие, работать на благо Новосибирской области, взаимодействовать с правительством, с общественными организациями. Провести, как и положено сильному законодательному собранию, муниципальную реформу, которая катится по стране", - сказал избранный сенатор. Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбрали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе - 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 723 816 человек (33,05% от общего количества избирателей в регионе). В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин. Партия "Единая Россия" показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии "Единая Россия", десять - от КПРФ, четыре - от ЛДПР, четыре от партии "Новые люди", четыре – от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", два от "Партии пенсионеров". Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии "Родина", победивший на одномандатном округе.
https://ria.ru/20250924/yatskin-2043978596.html
https://ria.ru/20250925/politika-2044187252.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154975/72/1549757230_108:0:2599:1868_1920x0_80_0_0_810c337c498b0f373713e2b592324a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, россия, александр карелин, александр александрович, единая россия, совет федерации рф, кпрф
Новосибирская область, Россия, Александр Карелин, Александр Александрович, Единая Россия, Совет Федерации РФ, КПРФ
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области

Герой России Александр Карелин делегирован сенатором от Новосибирской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Карелин
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Карелин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг на первой сессии вновь избранного восьмого созыва во второй раз делегировали в Совет Федерации знаменитого борца греко-римского стиля, олимпийского чемпиона и Героя России Александра Карелина.
"Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича, - 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович", - сказал председатель счетной комиссии заксобрания Сергей Кальченко, подводя итоги тайного голосования.
Андрей Яцкин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ
24 сентября, 12:22
Александр Карелин, как и пять лет назад, оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило.
"Уважаемые коллеги, предлагаю работать вместе, сообща. Деятельно сглаживая наше партийное разнообразие, работать на благо Новосибирской области, взаимодействовать с правительством, с общественными организациями. Провести, как и положено сильному законодательному собранию, муниципальную реформу, которая катится по стране", - сказал избранный сенатор.
Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбрали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе - 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 723 816 человек (33,05% от общего количества избирателей в регионе).
В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин.
Партия "Единая Россия" показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии "Единая Россия", десять - от КПРФ, четыре - от ЛДПР, четыре от партии "Новые люди", четыре – от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", два от "Партии пенсионеров". Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии "Родина", победивший на одномандатном округе.
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Спикером новосибирского заксобрания вновь избран Андрей Шимкив
Вчера, 07:13
 
Новосибирская областьРоссияАлександр КарелинАлександр АлександровичЕдиная РоссияСовет Федерации РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала