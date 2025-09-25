https://ria.ru/20250925/karelin-2044190698.html
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области
Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154975/72/1549757230_0:173:2707:1696_1920x0_80_0_0_f98f807ac0907e7cddc3095a1db221ea.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг на первой сессии вновь избранного восьмого созыва во второй раз делегировали в Совет Федерации знаменитого борца греко-римского стиля, олимпийского чемпиона и Героя России Александра Карелина. "Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича, - 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович", - сказал председатель счетной комиссии заксобрания Сергей Кальченко, подводя итоги тайного голосования. Александр Карелин, как и пять лет назад, оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило. "Уважаемые коллеги, предлагаю работать вместе, сообща. Деятельно сглаживая наше партийное разнообразие, работать на благо Новосибирской области, взаимодействовать с правительством, с общественными организациями. Провести, как и положено сильному законодательному собранию, муниципальную реформу, которая катится по стране", - сказал избранный сенатор. Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбрали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе - 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 723 816 человек (33,05% от общего количества избирателей в регионе). В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин. Партия "Единая Россия" показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии "Единая Россия", десять - от КПРФ, четыре - от ЛДПР, четыре от партии "Новые люди", четыре – от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", два от "Партии пенсионеров". Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии "Родина", победивший на одномандатном округе.
