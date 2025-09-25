https://ria.ru/20250925/germanija-2044403016.html

Мерц предложил дать Киеву беспроцентный кредит на 140 миллиардов евро

Мерц предложил дать Киеву беспроцентный кредит на 140 миллиардов евро - РИА Новости, 25.09.2025

Мерц предложил дать Киеву беспроцентный кредит на 140 миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T19:17:00+03:00

2025-09-25T19:17:00+03:00

2025-09-25T19:18:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

фридрих мерц

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. "Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов Центробанка РФ, замороженных в Европе... Однако это не должно нас сдерживать - мы должны рассмотреть способы, как... мы можем сделать эти средства доступными для обороны Украины... Мы можем сделать доступным для Украины беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро", - написал он в статье для британской газеты Financial Times. Канцлер заявил, что если единогласия стран-членов ЕС в этом вопросе достичь не удастся, то решение о предоставлении подобного кредита все равно должно быть принято при поддержке большинства стран. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Он пообещал обсудить этот вопрос со своими коллегами - главами стран ЕС - в следующую среду. Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250925/tramp-2044327573.html

https://ria.ru/20250925/tusk-2044293973.html

https://ria.ru/20250925/medvedev-2044275956.html

https://ria.ru/20250925/ft-2044194189.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, фридрих мерц, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии