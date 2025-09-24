https://ria.ru/20250924/minsk-2044014390.html
В Минске обсудили развитие военного сотрудничества стран СНГ
В Минске обсудили развитие военного сотрудничества стран СНГ
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Представители оборонных ведомств стран СНГ обсудили в среду в Минске развитие военного сотрудничества с учетом предметного анализа текущей военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе и мире, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. В Минске прошло заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ. В нем приняли участие представители военных ведомств Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретариата Совета министров обороны государств — участников СНГ и представители Исполнительного комитета СНГ. "Мы рассмотрели результаты совместной деятельности по реализации концепции военного сотрудничества за период с 2021 по 2025 годы. На фоне предметного анализа текущей военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе и мире нам удалось обсудить комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес", - сказал Муравейко, подводя итоги заседания комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ, которое прошло в Минске. По его словам, на заседании рассмотрены вопросы организации боевой подготовки с учетом современного боевого опыта и направления совершенствования полевой выучки войск, проанализирована практика выполнения задач инженерного обеспечения в ходе ведения боевых действий, представлен опыт применения оперативно-тактической и армейской авиации в современных условиях. Муравейко отметил, что комитет начальников штабов большое внимание уделил развитию совместных систем военного назначения. Он уточнил, что рассмотрены основные результаты и определены перспективы дальнейшего развития объединенной системы противовоздушной обороны с позиции ее 30-летней практики функционирования. По его словам, на заседании подведены итоги Совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств Содружества "Боевое Содружество-2025", проведенного в Казахстане, обобщен опыт развития сотрудничества в рамках Объединенной системы контроля и оценки радиационной, биологической и химической обстановки и определены направления дальнейшего развития ее национальных сегментов. "Важное место было отведено научному обеспечению развития многостороннего военного сотрудничества государств Содружества. Проанализированы результаты совместной военно-теоретической деятельности по вопросам военного сотрудничества, обороны и военной безопасности, намечены пути ее дальнейшего развития", - продолжил он. Муравейко добавил, что на заседании комитета приняты и другие решения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в военной сфере.-0-
