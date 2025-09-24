https://ria.ru/20250924/avakyan-2043923543.html
Экс-чиновник, сбежавший из суда в Петербурге, покончил с собой
Экс-чиновник, сбежавший из суда в Петербурге, покончил с собой
Экс-чиновник Борис Авакян, сбежавший из Кронштадтского суда Петербурга, покончил с собой в здании консульства Армении, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Экс-чиновник Борис Авакян, сбежавший из Кронштадтского суда Петербурга, покончил с собой в здании консульства Армении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, Авакян покончил с собой в здании консульства", — сказал собеседник агентства.Во вторник глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что бывший заместитель руководителя регионального управления Росреестра Авакян сбежал из здания суда, куда его доставили для избрания меры пресечения, прокуратура ходатайствовала о его аресте.Лебедева уточнила, что экс-чиновника конвоировала военная полиция, дело об уклонении от уплаты таможенных платежей было приостановлено из-за заключения им контракта с Минобороны для участия в СВО, куда Авакян так и не отправился.По данным из открытых источников, в 2009-м он был одним из основателей таможенного брокера порта "Санкт-Петербург", где занимал должность генерального директора.В 2010-2014 годах работал заместителем директора в территориальном управлении Росимущества в Ленинградской области. В 2014-2016-х занимал руководящую должность в федеральном органе исполнительной власти, был заместителем ведущего инспектора в Государственном земельном надзоре в Петербурге (одно из подразделений Росреестра). Последнее место работы Авакяна — управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области.
санкт-петербург, армения, происшествия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), ленинградская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Санкт-Петербург, Армения, Происшествия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Ленинградская область, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
