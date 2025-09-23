https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043742766.html

Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в республике, перспективах ее восстановления, ситуации в экономике и мерах поддержки РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в республике, перспективах ее восстановления, ситуации в экономике и мерах поддержки участников СВО. Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.Об обстановке в регионе"Ситуация достаточно контролируемая, которая позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые ставите нам вы, которые ставит нам наше правительство, которые нам ставят наши жители".Поддержка участников СВО"В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее".Ситуация в промышленности"Считаю, что в этом вопросе у нас есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют".О сельском хозяйстве"Жара, если честно, какая-то аномальная, все горит"."В 2024 году было три миллиарда, да? А 2025, 2026, 2027 год — пять? Это же снижение. Надо посмотреть".О восстановлении ЛНР"Очень здорово работает Москва. Город Луганск просто не узнать. Даже те, кто не был в Луганске, условно, три, пять, шесть месяцев, приезжают, они его уже не узнают".

