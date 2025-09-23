Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в республике, перспективах ее восстановления, ситуации в экономике и мерах поддержки участников СВО. Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.
Об обстановке в регионе
- По словам Пасечника, ситуация в ЛНР остается сложной и напряженной, но благодаря усилиям российских военных она под контролем:
"Ситуация достаточно контролируемая, которая позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые ставите нам вы, которые ставит нам наше правительство, которые нам ставят наши жители".
Как сообщал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа, армия контролирует 99,7 процента территории ЛНР.
Поддержка участников СВО
- В этом году меры поддержки оказали 12 тысячам военных и их родственникам, доложил глава региона:
"В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее".
- На учете состоят 11 тысяч участников спецоперации, которые получают меры поддержки.
- Также идет реконструкция Центра комплексной реабилитации инвалидов в Луганске.
- В регионе работает кадровый проект "Герои Луганщины", в котором принимают участие военные, желающие проявить себя в роли управленцев и сотрудников органов власти.
Ситуация в промышленности
- Пасечник отметил, что в ЛНР восстанавливают предприятия, которые не работали после 2014 года, или функционировали, но развивались по остаточному принципу.
- Регион ищет инвесторов, использует возможности специальной экономической зоны, которая предоставляет льготы:
"Считаю, что в этом вопросе у нас есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют".
- Регион движется к цели выйти на среднероссийские социально-экономические показатели к 2030 году.
О сельском хозяйстве
- В 2024-м в регионе произвели сельхозпродукции на сумму около 14,5 миллиарда, уточнил глава ЛНР.
- Это не тот результат, который ожидали, на него повлияли весенние заморозки и летняя засуха — за весь прошлый год в республике не прошло ни одного дождя:
"Жара, если честно, какая-то аномальная, все горит".
- В этом году в ЛНР хороший урожай зерновых, аграрии собрали около миллиона двухсот тысяч тонн.
- Со своей стороны, Путин отметил снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР и поручил Пасечнику вместе с Минсельхозом проработать этот вопрос:
"В 2024 году было три миллиарда, да? А 2025, 2026, 2027 год — пять? Это же снижение. Надо посмотреть".
О восстановлении ЛНР
- Пасечник рассказал президенту о ходе восстановления жилья и подземных коммуникаций в республике и взаимодействии с регионами — шефами:
"Очень здорово работает Москва. Город Луганск просто не узнать. Даже те, кто не был в Луганске, условно, три, пять, шесть месяцев, приезжают, они его уже не узнают".
- Более 800 объектов восстановили в Cеверодонецкой агломерации, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты.
- Продолжается ремонт дорог, в нормативном состоянии находится 54% трасс, в республике отремонтировали 34 моста.
- Также Путин и глава республики обсудили вопросы обеспечения населения водой, рекультивации шахт и терриконов, посадки леса.
