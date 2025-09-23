https://ria.ru/20250923/putin-2043750108.html
Путин отметил снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР
Президент России Владимир Путин отметил снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР и поручил главе региона Леониду Пасечнику вместе с Минсельхозом... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР и поручил главе региона Леониду Пасечнику вместе с Минсельхозом проработать этот вопрос. Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с руководителем ЛНР. Пасечник сообщил, что плановая сумма выделяемых на сферу сельского хозяйства средств в 2025–27 годах составит 5 миллиардов рублей. "Подождите. В 2024 году было 3 миллиарда, да? А 2025, 2026, 2027 год – пять?.. Это же снижение. Надо посмотреть. Надо с Минсельхозом поработать. 2025, 2026, 2027. За три года – 5 миллиардов, а за один прошлый было три", - обратил внимание Путин. Пасечник уточнил, что тогда в регионе "ставили на ноги очень активно наших сельхозпроизводителей". "Я понимаю, там могли быть такие затраты, нужно было их произвести. Вы посмотрите, пожалуйста", - обратился президент к главе ЛНР.
Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
