В Кронштадте бывший чиновник сбежал из здания суда

В Кронштадте бывший чиновник сбежал из здания суда

2025-09-23T20:55:00+03:00

2025-09-24T10:40:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, в это время Авакян покинул задание суда и скрылся", — рассказала она. Авакяна объявили в розыск.В суд Авакяна доставил конвой военной полиции. Ранее дело об уклонении от уплаты таможенных платежей приостановили из-за заключения контракта с Минобороны для участия бывшего чиновника в спецоперации на Украине. Сегодня в суд поступило ходатайство о возобновлении дела, поскольку контракт был расторгнут из-за уклонения Авакяна от убытия на СВО.По данным из открытых источников, Борис Авакян в 2009 году был одним из основателей таможенного брокера порта "Санкт-Петербург", где занимал должность генерального директора. В 2010-2014 годах работал заместителем директора в территориальном управлении Росимущества в Ленинградской области. Затем до 2016-го занимал руководящую должность в федеральном органе исполнительной власти, был заместителем ведущего инспектора в Государственном земельном надзоре в Санкт-Петербурге. Последнее место работы — управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области.

