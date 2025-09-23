https://ria.ru/20250923/isk-2043638813.html
Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов
Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к Санкт-Петербургскому государственному университету профсоюзов, следует из материалов дела. "Генеральная прокуратура Российской Федерации – исковое заявление... Ответчики... негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов", Общероссийский союз "Федерация независимых профсоюзов России", – сообщается в карточке дела. Исковые требования надзорного ведомства пока не уточняются. По иску приняты обеспечительные меры в виде запрета определенных действий, суть которого также пока не уточняются. Рассмотрение иска Генпрокуратуры, согласно карточке дела, назначено на 20 ноября. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России.
Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов
