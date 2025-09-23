https://ria.ru/20250923/isk-2043638813.html

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов - РИА Новости, 23.09.2025

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому университету профсоюзов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T00:39:00+03:00

2025-09-23T00:39:00+03:00

2025-09-23T00:39:00+03:00

россия

санкт-петербург

ленинградская область

федерация независимых профсоюзов россии

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к Санкт-Петербургскому государственному университету профсоюзов, следует из материалов дела. "Генеральная прокуратура Российской Федерации – исковое заявление... Ответчики... негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов", Общероссийский союз "Федерация независимых профсоюзов России", – сообщается в карточке дела. Исковые требования надзорного ведомства пока не уточняются. По иску приняты обеспечительные меры в виде запрета определенных действий, суть которого также пока не уточняются. Рассмотрение иска Генпрокуратуры, согласно карточке дела, назначено на 20 ноября. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем вуза является Федерация независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20250922/sud-2043602760.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, ленинградская область, федерация независимых профсоюзов россии, генеральная прокуратура рф, происшествия