https://ria.ru/20250923/altay-2043694684.html

Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой

Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой - РИА Новости, 23.09.2025

Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой

Власти Республики Алтай опровергли информацию о случаях заболевания бубонной чумой в регионе, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:11:00+03:00

2025-09-23T11:11:00+03:00

2025-09-23T11:11:00+03:00

республика алтай

монголия

казахстан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg

БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Власти Республики Алтай опровергли информацию о случаях заболевания бубонной чумой в регионе, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. "Сообщения о заболевании бубонной чумой в Республике Алтай, якобы завезенной из Монголии или Казахстана, - абсолютный фейк. Сегодня на заседании правительства это подтвердили руководители республиканских Минсельхоза и Минздрава", - написал Максимов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в сентябре в СМИ были сообщения о природном очаге чумы в Монголии, некоторые журналисты подчеркивали, что это случилось недалеко от Республики Алтай. "В Республике Алтай случаев заболевания не было и нет. В Кош-Агачском районе, который граничит с Монголией, строго соблюдаются все необходимые меры профилактики и контроля. Кроме того, ежегодно проводится вакцинация жителей", - подчеркнул Максимов.

https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html

республика алтай

монголия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика алтай, монголия, казахстан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)