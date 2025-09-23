Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025

Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой
11:11 23.09.2025
Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой
Власти Республики Алтай опровергли информацию о случаях заболевания бубонной чумой в регионе, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил... РИА Новости, 23.09.2025
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Власти Республики Алтай опровергли информацию о случаях заболевания бубонной чумой в регионе, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. "Сообщения о заболевании бубонной чумой в Республике Алтай, якобы завезенной из Монголии или Казахстана, - абсолютный фейк. Сегодня на заседании правительства это подтвердили руководители республиканских Минсельхоза и Минздрава", - написал Максимов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в сентябре в СМИ были сообщения о природном очаге чумы в Монголии, некоторые журналисты подчеркивали, что это случилось недалеко от Республики Алтай. "В Республике Алтай случаев заболевания не было и нет. В Кош-Агачском районе, который граничит с Монголией, строго соблюдаются все необходимые меры профилактики и контроля. Кроме того, ежегодно проводится вакцинация жителей", - подчеркнул Максимов.
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Власти Республики Алтай опровергли информацию о случаях заболевания бубонной чумой в регионе, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.
"Сообщения о заболевании бубонной чумой в Республике Алтай, якобы завезенной из Монголии или Казахстана, - абсолютный фейк. Сегодня на заседании правительства это подтвердили руководители республиканских Минсельхоза и Минздрава", - написал Максимов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в сентябре в СМИ были сообщения о природном очаге чумы в Монголии, некоторые журналисты подчеркивали, что это случилось недалеко от Республики Алтай.
"В Республике Алтай случаев заболевания не было и нет. В Кош-Агачском районе, который граничит с Монголией, строго соблюдаются все необходимые меры профилактики и контроля. Кроме того, ежегодно проводится вакцинация жителей", - подчеркнул Максимов.
