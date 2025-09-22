Названы регионы с самой высокой медианной зарплатой

https://ria.ru/20250922/zarplata-2043413705.html

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа возглавили список российских регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, замыкают его Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости*. Рост зарплат Как отмечают эксперты, сохраняющийся кадровый дефицит на рынке труда подстегивает конкуренцию между работодателями, которая стимулирует рост заработных плат. Во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России почти достигла 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время известно, что средняя заработная плата с учетом большого разброса в высоких и низких значениях не всегда адекватно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Зачастую среднее значение оказывается завышенным по отношению к реальной заработной плате. Более точной характеристикой является медианная заработная плата (50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше). Как и по многим другим показателям, в региональном разрезе уровень медианной зарплаты сильно разнится, что определяется рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические факторы, сырьевая ориентированность и другие. Как считали рейтинг Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат. Регионы ранжированы по отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка регионов производилась по покупательной способности зарплаты. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2025 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. Как показали результаты исследования, медианные зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг регионами. В частности, у четырех регионов в рейтинге на среднемесячную медианную зарплату можно купить более четырех стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг регионах не хватит и на 1,5 фиксированных набора, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по городам в более чем 2,8 раза. В лидерах – крайний север Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Вторую строчку по покупательской способности зарплаты занял Чукотский автономный округ: здесь медианная зарплата позволяет приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра замыкает лидирующую пятерку регионов с результатом 3,8 фиксированного набора товаров и услуг на одну чистую медианную зарплату.Помимо вышеназванных пяти регионов в первую десятку рейтинга вошли: Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Мурманская область, Москва и Иркутская область. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные регионы и столица, где покупательская способность медианной зарплаты выше или равна трем фиксированным наборам товаров и услуг. Санкт-Петербург в текущем рейтинге занял 11 место, немного не дотянув до трех наборов.В конце рейтинга расположились Калмыкия, Крым, Севастополь, Алтайский край, Ивановская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Во всех перечисленных регионах отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг не превышает двух раз.В среднем по России чистой медианной зарплаты хватит примерно на 2,6 фиксированных потребительских набора. В 24 регионах из анализируемых 85 это соотношение равно или выше среднероссийского показателя.Чистая медианная зарплата Лидером по чистой медианной заработной плате является Чукотский автономный округ. Чистая медианная зарплата (за II квартал 2025 года за вычетом НДФЛ) в этом регионе за месяц превысила 171 тысячу рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 140,6 тысячи рублей в месяц. На третьем месте – Магаданская область, где чистая медианная зарплата составила 128,2 тысячи рублей, на четвертом – Ненецкий автономный округ (116,9 тысячи рублей) и на пятом – Москва (109,9 тысячи рублей).Кроме того, еще в четырех российских регионах чистая медианная зарплата во II квартале 2025 года превысила 100 тысяч рублей: Камчатский край (107,8 тысячи рублей), Республика Саха (Якутия) (107,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (107,3 тысячи рублей) и Сахалинская область (105,2 тысячи рублей). Таким образом всего в девяти российских регионах чистая медианная зарплата во втором квартале 2025 года была выше 100 тысяч рублей. В среднем по России по итогам второго квартала 2025 года чистая медианная зарплата составила 64,6 тысячи рублей и всего в 21 регионе ее уровень выше. Самые низкие чистые медианные зарплаты в апреле-июне 2025 года были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне – менее 35 тысяч рублей в месяц или всего 50% от среднероссийского значения. Также невысокое значение чистой медианной заработной платы в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании: уровень чистой медианной зарплаты во втором квартале 2025 года в этих трех регионах не превышает 40 тысяч рублей. Кроме того, еще в 21 российском регионе чистая медианная зарплата в апреле-июне 2025 года за месяц была ниже 50 тысяч рублей.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

