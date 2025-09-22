https://ria.ru/20250922/sel-2043441710.html

Байкальску угрожает сель катастрофического уровня

2025-09-22T08:22:00+03:00

2025-09-22T08:22:00+03:00

2025-09-22T08:49:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/90/1556169097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6ee424a8bdceca416c6315da477ff06.jpg

УЛАН-УДЭ, 22 сен - РИА Новости. Сель катастрофического уровня, сходящий раз в 50 лет, угрожает Транссибу, федеральной дороге вдоль Байкала и самому озеру, заявил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. Проблема касается Байкальска, где в прилегающих горных массивах накопился сель. Раз в 50 лет на этой территории он сходит в катастрофических масштабах, сообщил Цыденов. "Это не мои определения, это определения Российской академии наук. И последний такой сель был в 1971 году... Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%. Если этот сель сойдет, то по ходу распространения селя, как прогнозируют ученые, попадает и федеральная дорога автомобильная, которая соединяет Москву и Владивосток, и Транссиб – железнодорожная магистраль, и те самые карты-накопители, в которых шлам-лигнин, черный щелок Байкальского ЦБК (БЦБК)", - рассказал Цыденов. Он отметил, что "Росатом" занимается утилизацией, переработкой отходов закрытого БЦБК, однако опасность селя от этого не уйдет. Селезащита, построенная на данной территории еще в советское время и направляющая поток в заданном русле, по словам Цыденова, существует, но ее бетонные ограждения требует где-то ремонта, а где-то и нового строительства. "Но мы тоже сейчас не можем это сделать. Закон не позволяет. Опять же повторюсь, это не сам закон не позволяет. Это накопленные несоответствия между лесным кодексом, водным кодексом, земельным кодексом и самим законом об охране озера Байкал", - подчеркнул глава Бурятии. Законопроект о защите озера Байкал был принят Госдумой в первом чтении в июле 2023 года. Документом предлагается установить правила, которые позволят строить, реконструировать сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особых экономических зон "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании с Российской академией наук и специальной комиссией, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента РФ, ФСБ и прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В ведомстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии, в свою очередь, заметил, что поправки в закон о Байкале позволят усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, а также защиты леса от вредителей.

2025

