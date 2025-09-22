Рейтинг@Mail.ru
Байкальску угрожает сель катастрофического уровня - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 22.09.2025 (обновлено: 08:49 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/sel-2043441710.html
Байкальску угрожает сель катастрофического уровня
Байкальску угрожает сель катастрофического уровня - РИА Новости, 22.09.2025
Байкальску угрожает сель катастрофического уровня
Сель катастрофического уровня, сходящий раз в 50 лет, угрожает Транссибу, федеральной дороге вдоль Байкала и самому озеру, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:22:00+03:00
2025-09-22T08:49:00+03:00
байкал
республика бурятия
россия
алексей цыденов
российская академия наук
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/90/1556169097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6ee424a8bdceca416c6315da477ff06.jpg
УЛАН-УДЭ, 22 сен - РИА Новости. Сель катастрофического уровня, сходящий раз в 50 лет, угрожает Транссибу, федеральной дороге вдоль Байкала и самому озеру, заявил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. Проблема касается Байкальска, где в прилегающих горных массивах накопился сель. Раз в 50 лет на этой территории он сходит в катастрофических масштабах, сообщил Цыденов. "Это не мои определения, это определения Российской академии наук. И последний такой сель был в 1971 году... Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%. Если этот сель сойдет, то по ходу распространения селя, как прогнозируют ученые, попадает и федеральная дорога автомобильная, которая соединяет Москву и Владивосток, и Транссиб – железнодорожная магистраль, и те самые карты-накопители, в которых шлам-лигнин, черный щелок Байкальского ЦБК (БЦБК)", - рассказал Цыденов. Он отметил, что "Росатом" занимается утилизацией, переработкой отходов закрытого БЦБК, однако опасность селя от этого не уйдет. Селезащита, построенная на данной территории еще в советское время и направляющая поток в заданном русле, по словам Цыденова, существует, но ее бетонные ограждения требует где-то ремонта, а где-то и нового строительства. "Но мы тоже сейчас не можем это сделать. Закон не позволяет. Опять же повторюсь, это не сам закон не позволяет. Это накопленные несоответствия между лесным кодексом, водным кодексом, земельным кодексом и самим законом об охране озера Байкал", - подчеркнул глава Бурятии. Законопроект о защите озера Байкал был принят Госдумой в первом чтении в июле 2023 года. Документом предлагается установить правила, которые позволят строить, реконструировать сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особых экономических зон "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании с Российской академией наук и специальной комиссией, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента РФ, ФСБ и прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В ведомстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии, в свою очередь, заметил, что поправки в закон о Байкале позволят усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, а также защиты леса от вредителей.
https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html
https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043120789.html
байкал
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/90/1556169097_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_96a68489806aaaf4fada95a46f63c39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, республика бурятия, россия, алексей цыденов, российская академия наук, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Байкал, Республика Бурятия, Россия, Алексей Цыденов, Российская академия наук, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Байкальску угрожает сель катастрофического уровня

Цыденов предупредил об угрожающем Транссибу селе катастрофического уровня

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкУчасток железной дороги по берегу озера Байкал
Участок железной дороги по берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 22 сен - РИА Новости. Сель катастрофического уровня, сходящий раз в 50 лет, угрожает Транссибу, федеральной дороге вдоль Байкала и самому озеру, заявил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
Проблема касается Байкальска, где в прилегающих горных массивах накопился сель. Раз в 50 лет на этой территории он сходит в катастрофических масштабах, сообщил Цыденов.
Побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Глава Бурятии оценил поправки в закон об охране Байкала
19 сентября, 07:36
"Это не мои определения, это определения Российской академии наук. И последний такой сель был в 1971 году... Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%. Если этот сель сойдет, то по ходу распространения селя, как прогнозируют ученые, попадает и федеральная дорога автомобильная, которая соединяет Москву и Владивосток, и Транссиб – железнодорожная магистраль, и те самые карты-накопители, в которых шлам-лигнин, черный щелок Байкальского ЦБК (БЦБК)", - рассказал Цыденов.
Он отметил, что "Росатом" занимается утилизацией, переработкой отходов закрытого БЦБК, однако опасность селя от этого не уйдет.
Селезащита, построенная на данной территории еще в советское время и направляющая поток в заданном русле, по словам Цыденова, существует, но ее бетонные ограждения требует где-то ремонта, а где-то и нового строительства.
"Но мы тоже сейчас не можем это сделать. Закон не позволяет. Опять же повторюсь, это не сам закон не позволяет. Это накопленные несоответствия между лесным кодексом, водным кодексом, земельным кодексом и самим законом об охране озера Байкал", - подчеркнул глава Бурятии.
Законопроект о защите озера Байкал был принят Госдумой в первом чтении в июле 2023 года. Документом предлагается установить правила, которые позволят строить, реконструировать сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особых экономических зон "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты.
Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании с Российской академией наук и специальной комиссией, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента РФ, ФСБ и прибайкальских регионов.
В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В ведомстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
Глава Бурятии, в свою очередь, заметил, что поправки в закон о Байкале позволят усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, а также защиты леса от вредителей.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке
20 сентября, 04:58
 
БайкалРеспублика БурятияРоссияАлексей ЦыденовРоссийская академия наукГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала