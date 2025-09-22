Сеть магазинов ТВОЕ запустила коллекцию брендов Inditex

Рейтинг@Mail.ru
22:39 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043625405.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828639384_0:352:3016:2048_1920x0_80_0_0_ca3e62071f32d1c91333d8eb2aa8890c.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Zara, Bershka, Stradivarius, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti и Oysho, являющиеся брендами компании Inditex, вернулись в РФ через запуск коллекции в сети магазинов ТВОЕ, товары поступили в ряд торговых точек в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Купить одежду вернувшихся брендов уже можно в ряде торговых точек. Стенды на входе в один из магазинов сети подписаны названием проекта "ТВОЕ" - "Твое и Ко" и именами вернувшихся брендов - Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. По наблюдениям корреспондента агентства, в одном из магазинов сети одеждой вернувшихся брендов занято около четверти рейлов и полок. При этом ценовой сегмент новой продукции выше привычного магазинам "ТВОЕ". Как сообщили РИА Новости работники одного из магазинов, коллекции от брендов компании Inditex поступили в торговую точку сегодня, 22 сентября. По словам работников, это, вероятно, могут быть прошлогодние коллекции. Коллекции Inditex, как сообщили агентству, поступили также в магазины, расположенные в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде и Тольятти. На официальном сайте сети магазинов "ТВОЕ" появилась вкладка, на которой также подтверждены вернувшиеся в Россию бренды Inditex. Согласно карте магазинов, коллекции доступны в девяти точках сети по семи городам России, из них три - в Москве. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВещи в магазине одежды "ТВОЕ" в ТРЦ "Щелковский" в Москве
Вещи в магазине одежды ТВОЕ в ТРЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России
21 февраля, 05:24
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАмансио ОртегаInditexZaraBershkaЭкономика
 
 
