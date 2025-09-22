https://ria.ru/20250922/rossiya-2043625405.html

Сеть магазинов ТВОЕ запустила коллекцию брендов Inditex

Сеть магазинов ТВОЕ запустила коллекцию брендов Inditex - РИА Новости, 22.09.2025

Сеть магазинов ТВОЕ запустила коллекцию брендов Inditex

Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и Oysho, являющиеся брендами компании Inditex, вернулись в РФ через запуск коллекции в сети магазинов... РИА Новости, 22.09.2025

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и Oysho, являющиеся брендами компании Inditex, вернулись в РФ через запуск коллекции в сети магазинов ТВОЕ, товары поступили в ряд торговых точек в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Купить одежду вернувшихся брендов уже можно в ряде торговых точек. Стенды на входе в один из магазинов сети подписаны названием проекта "ТВОЕ" - "Твое и Ко" и именами вернувшихся брендов - Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. По наблюдениям корреспондента агентства, в одном из магазинов сети одеждой вернувшихся брендов занято около четверти рейлов и полок. При этом ценовой сегмент новой продукции выше привычного магазинам "ТВОЕ". Как сообщили РИА Новости работники одного из магазинов, коллекции от брендов компании Inditex поступили в торговую точку сегодня, 22 сентября. По словам работников, это, вероятно, могут быть прошлогодние коллекции. Коллекции Inditex, как сообщили агентству, поступили также в магазины, расположенные в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде и Тольятти. На официальном сайте сети магазинов "ТВОЕ" появилась вкладка, на которой также подтверждены вернувшиеся в Россию бренды Inditex. Согласно карте магазинов, коллекции доступны в девяти точках сети по семи городам России, из них три - в Москве. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.

