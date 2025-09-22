Путин предоставил гражданство бывшей помощнице Байдена в сенате
Путин предоставил гражданство бывшей помощнице Байдена в сенате Рид
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. <...> Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в тексте указа.
Также гражданство получили:
- итальянец Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли;
- уроженцы Таджикистана Абдушукур Абдурахимович Назаров и Марина Владимировна Дик с детьми Валерией Павловной Дик и Евгенией Павловной Дик;
- Данило Иванович из Сербии;
- Михаил Сарни, родившийся на Украине;
- уроженка Казахстана Магдалина Хараламповна Сидиропуло.
Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.
