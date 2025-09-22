https://ria.ru/20250922/rossiya-2043591920.html

Путин предоставил гражданство бывшей помощнице Байдена в сенате

Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. <...> Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в тексте указа.Также гражданство получили:Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.

