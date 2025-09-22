https://ria.ru/20250922/rossiya-2043577956.html
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока
происшествия
дербент
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студентки одного из колледжей в городе Дербенте в Дагестане во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В СК сообщили, что в социальных медиа размещена информация о том, что во время урока физкультуры студентка одного из колледжей в Дербенте потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти её не удалось. В Telegram-каналах сообщается, что девушка училась на первом курсе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
