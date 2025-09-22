Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043577956.html
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока - РИА Новости, 22.09.2025
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока
Следователи проводят проверку по факту смерти студентки одного из колледжей в городе Дербенте в Дагестане во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:30:00+03:00
2025-09-22T17:30:00+03:00
происшествия
дербент
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студентки одного из колледжей в городе Дербенте в Дагестане во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В СК сообщили, что в социальных медиа размещена информация о том, что во время урока физкультуры студентка одного из колледжей в Дербенте потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти её не удалось. В Telegram-каналах сообщается, что девушка училась на первом курсе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250920/primore-2043122176.html
дербент
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока

В Дербенте студентка колледжа умерла во время урока физкультуры

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студентки одного из колледжей в городе Дербенте в Дагестане во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В СК сообщили, что в социальных медиа размещена информация о том, что во время урока физкультуры студентка одного из колледжей в Дербенте потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти её не удалось. В Telegram-каналах сообщается, что девушка училась на первом курсе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.
"По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице
20 сентября, 05:24
 
ПроисшествияДербентРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала