Британская разведка открывает новые возможности для наших спецслужб

Глава британской разведки объявил России новую войну. Выступая в Стамбуле со своей прощальной речью за несколько дней до ухода в отставку, шеф МИ-6 Ричард Мур с

Глава британской разведки объявил России новую войну. Выступая в Стамбуле со своей прощальной речью за несколько дней до ухода в отставку, шеф МИ-6 Ричард Мур с беспрецедентной наглостью напрямую обратился к потенциальным предателям России, призвав их записываться в ряды британских шпионов. И вроде бы ничего нового — Мур уже обращался с подобными призывами пару лет назад. Но сейчас, в стамбульской речи, это выглядело как открытая инструкция для предателей по поводу того, где и как им нужно поступать на службу в МИ-6. Звучало как выступление какого-нибудь профессионального хедхантера, зазывающего гастарбайтеров на должности курьера или уборщицы и перечисляющего положенные бонусы.Новизной в методах вербовки возможных предателей является использование даркнета, облюбованного преступным миром. Мур в своих редких интервью с нескрываемой гордостью признается, что создание этого канала связи "является крупнейшей инвестицией лондонской разведки со времен холодной войны" и направлено в первую очередь против России. То есть недешевое удовольствие.Конечно, использование даркнета для рекрутинга диверсантов и шпионов на территории России — это вызов для наших спецслужб, который они наверняка примут. Но это и новые возможности для нас. Как для отслеживания потенциальных предателей, так и для оперативной игры с британской разведкой.Мур в своей речи издевательски произнес: "Россия во многих отношениях занимает важное место в истории МИ-6. Эта страна занимает особое место в нашей службе". С этим не поспоришь. История секретной войны между нашими державами имеет давние корни, при этом спецслужбы России и Советского Союза одержали не одну победу в этой схватке. Одной из таких побед ровно 100 лет назад, осенью 1925 года, стало заманивание в СССР и ликвидация британского суперагента Сиднея Рейли в ходе блестящей операции "Трест", целью которой и было выявление сети европейских шпионов и диверсантов в нашей стране.Когда слушаешь Ричарда Мура, складывается впечатление, что он очень хочет быть похожим именно на Рейли. По сути, он, завербовав в своей штаб-квартире Владимира Зеленского для кампании дезинформации против России, пошел по стопам Рейли, который был родоначальником подобных спецопераций против СССР. Согласно официальной биографии главы МИ-6, он родился в 1963 году в Ливии. Причем о своих родителях он особо не распространялся, больше рассказывая об ирландских корнях и деде, который якобы сражался в рядах Ирландской республиканской армии за независимость от британцев. Вот и Рейли всем говорил о том, что его отец якобы был ирландцем, но при этом тщательно скрывал истинное одесское происхождение.В декабре 2019 года, за несколько месяцев до назначения главой МИ-6, Мур в составе международной делегации посетил Москву и неожиданно для многих признался, что его первые детские воспоминания связаны именно с этим городом, в котором не был с 1968 года, то есть покинул он Россию в пятилетнем возрасте. Из чего можно с большой долей вероятности предположить, что родители главного разведчика Британии имели ту же специализацию, а борьба против русских у него в крови. Как и у его наследницы на должности главы МИ-6 — Блейз Метревели.В контексте происхождения последней тем более кощунственным является упоминание Муром в прощальной стамбульской речи Великой Отечественной войны. Уходящий на покой шпион заявил буквально следующее: "МИ-6 полна мужчин и женщин, которые знают и любят многие достижения культуры России, а также понимают и уважают жертвы, принесенные ее народом в нашей общей борьбе против нацистской Германии".Да уж, учитывая тот факт, что Метревели является прямой наследницей нацистского палача, украинского коллаборациониста Константина Добровольского по кличке Мясник, эта фраза звучит зловеще. Это она-то та самая женщина в МИ-6, которая помнит о "нашей общей борьбе против нацистской Германии"? Что-то подсказывает, что ее воспитывали совершенно в ином духе. И после ее официального вступления в должность на следующей неделе идейная борьба против России, которую Ричард Мур пытался вести в стиле Сиднея Рейли, только усилится.Лондон сейчас семимильными шагами движется в сторону серьезной эскалации конфликта с Россией, нагнетая русофобскую истерию у себя дома. Бывший министр культуры Британии Майкл Гоув на днях опубликовал большую статью в журнале The Spectator, в котором резонно сравнивает нынешнюю атмосферу в стране с Веймарской Германией накануне прихода к власти Гитлера. Он перечисляет много факторов в подтверждение этой аналогии: перенесение дискуссий на улицы, радикализация оппонентов, экономические проблемы, рост антисемитизма. Но не решается упоминать (слишком рискованно!) еще одну очевидную параллель — постоянное накручивание в обществе страха перед "русской угрозой".Отставной британский генерал Ричард Ширрефф, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе, на прошлой неделе опубликовал сценарий третьей мировой войны, которая должна начаться 4 ноября 2025 года безжалостной атакой России на несчастную Литву. И это активно обсуждается британской прессой, как будто там забыли, что тот же самый Ширрефф был автором книги, доказывавшей, что Россия должна была начать мировую войну еще в мае 2017 года. Правда, тогда он обещал, что сначала русские нападут на Латвию. Не сомневайтесь, еще через несколько лет он же снова напечатает тот же сценарий, опять сдвинув даты. Лишь бы нагнетание антироссийских страстей не прекращалось!А редакция The Sunday Times наглядно пояснила, для чего все это нагнетание Лондону нужно. Ради того, чтобы убедить запуганных обывателей в необходимости потуже затянуть пояса. Под заголовком "Российская агрессия требует жертв от каждого из нас" газета открыто призывает своих сограждан прочувствовать ответственность момента и пожертвовать собственным благосостоянием. Ну совсем как в Германии! Только уже в пост-Веймарской, в нацистской Германии.Что ж, нам не привыкать к таким вызовам. Конечно, мы должны отнестись к ним со всей серьезностью, учитывая все возможные, в том числе самые авантюрные сценарии, на которые готовы пойти в Лондоне или в других европейских столицах. А руководителям МИ-6 надо бы напомнить, чем в итоге закончил свою жизнь заигравшийся Сидней Рейли ровно сто лет, осенью 1925 года, в Лубянской тюрьме...

