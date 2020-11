Британия планирует широкую кампанию фейков против России

https://ria.ru/20201112/feyki-1584096240.html

Британия начинает атаку против России. Правда, называет это "контратакой". Итогом очередной антироссийской кампании наверняка станут новые, более изощренные... РИА Новости, 12.11.2020

Британия начинает атаку против России. Правда, называет это "контратакой". Итогом очередной антироссийской кампании наверняка станут новые, более изощренные фейки и череда безосновательных обвинений. Мы уже к этому должны были бы давно привыкнуть. Но, похоже, сейчас Лондон выводит свою кампанию дезинформации против нас на совершенно новый уровень, с использованием армии и спецподразделений.Такой вывод можно сделать из откровений газеты The Times, которая со ссылкой на анонимные правительственные источники сообщает, что Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, или GCHQ) "начинает наступательную кибероперацию с целью подорвать пропаганду против вакцины, распространяемую враждебными государствами". Пояснения, которыми газета снабжает это заявление, не оставляют никаких сомнений: речь идет исключительно об одном государстве — о России.Причем, судя по всему, это совместная операция нескольких британских спецслужб. Сам GCHQ официально входит в структуру Форин-офиса, при этом в рамках Объединенного разведывательного комитета работает в тесной кооперации с МИ-5, МИ-6 и военной разведкой Британии. Кроме того, The Times заявляет, что в операции против нас участвует 77-я армейская бригада — созданное пять лет назад киберформирование для психологических спецопераций в социальных сетях и интернете. Судя по масштабности задействованных сил, ресурсы привлечены немаленькие.Якобы вся эта грандиозная возня вызвана "российской кампанией дезинформации против британской вакцины от коронавируса" — той вакцины, которая еще не создана и, возможно, в итоге создана и не будет. Напомним: эта злокозненная кампания, будто бы начатая Россией, существует исключительно в воображении. И, скорее всего, изобретена в редакции той самой The Times, которая безо всяких доказательств обвинила Москву в попытках дискредитации несуществующей вакцины. Теперь она же преподнесла историю о начале "контратаки" против нас. Из чего можно предположить, что некогда солидная газета стала составной частью этой спецоперации.Мы, конечно, можем пока только догадываться о том, что готовят нам британские спецслужбы. Однако из краткого комментария источников The Times следует, что GCHQ собирается применить против России тот же инструментарий, который использовался Лондоном против ИГИЛ* и "террористической пропаганды". Как ранее отчитывался этот Центр, он давно занимается кибератаками против интернет-ресурсов, связанных, по его мнению, с исламистами, включая "Аль-Каиду"*. Правда, сам он признается, что это лишь "вершина айсберга".О том, что лежит в основании "айсберга", можно судить по ряду скандалов вокруг некоторых британских структур, которые так или иначе связаны с правительственными заказами в области психологических операций за рубежом. Самым громким из них было разоблачение методов работы известной лондонской PR-фирмы Bell Pottinger, на протяжении многих лет работавшей с правительствами Британии и США. Осенью 2016 года бывшие сотрудники этой компании рассказали о том, как, выполняя заказ Пентагона и ЦРУ, на протяжении нескольких лет занимались секретными информационными операциями в Ираке.В результате череды скандалов, связанных с более чем спорными методами работы, Bell Pottinger в итоге был закрыт. Однако дальнейшие события показали, что британцы активно используют ту же методику руками иных компаний. Скажем, одним из основных подрядчиков британского правительства и спецслужб на протяжении трех десятилетий являлась фирма SCL Group (бывшая Strategic Communication Laboratories), специализировавшаяся на психологических спецоперациях по всему миру. Методы ее работы стали широко известными благодаря скандалу вокруг ее дочерней структуры — Cambridge Analytica.Руководители той откровенно признались (не подозревая, что их тайно записывают): "Если мы работаем, мы можем создать фейковые аккаунты или веб-сайты. Мы предстаем в качестве студентов, работающих над исследовательскими проектами для университетов, мы можем быть туристами. Существует много опций… У нас большой опыт в этом". Причем речь ведь шла именно о методах SCL, но мировые СМИ обрушились именно на ее дочернюю компанию — и исключительно из-за того, что та работала на Дональда Трампа в 2016 году. В итоге Cambridge Analytica была уничтожена, ее материнская структура также заявила о закрытии. Однако периодически возникают скандалы, свидетельствующие о том, что под другими названиями осколки SCL по-прежнему активно участвуют в освоении правительственных заказов на Западе.Нельзя исключать, что они или связанные с ними лица будут использованы и в разворачивающейся "вакцинной" кампании против нас — тем более что у них есть богатый опыт работы на "российском" направлении и на Украине.Кстати, об Украине. Нельзя исключать, что недавнее загадочное посещение президентом этой страны Владимиром Зеленским лондонской штаб-квартиры МИ-6 и секретной встречи там с ее директором Ричардом Муром так или иначе связаны с начинающейся спецоперацией против России. Сам глава Украины признался, что речь на встрече шла о "проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям". А затем с трибуны Верховной рады публично пригласил к работе над этой задачей, поставленной в Лондоне, украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации".Казалось бы, зачем опытным британским специалистам по психологическим операциям потребовалась помощь Украины? Дело в том, что расследование методов Bell Pottinger в Ираке показало: в этой грязной работе по созданию фейков крайне необходимы носители языка, на котором дезинформация распространяется. Для создания фальшивых роликов "Аль-Каиды"* были привлечены до 300 человек, значительная часть из которых — иракцы. Если же британские спецслужбы решили применить против нас те же методы, им крайне необходимы будут грамотные носители русского языка. Ясно, в какой стране лучше искать таковых.Так что можно себе представить, какими методами британцы собираются атаковать Россию. Если они решили использовать тот же арсенал темных операций, которые они используют на Ближнем Востоке, значит, можно ожидать появления фальшивых видео, роликов на русском языке, провокационных постов в интернете, которые будут использованы для дальнейших обвинений против России. Причем, судя по вовлекаемым ресурсам, планируется большой масштаб этой кампании. И к этому надо быть готовыми.Западные источники уверяют, что это делается для предотвращения попыток Москвы "посеять сомнение по поводу возможности создать надежную вакцину от коронавируса". Любопытно, что премьер Британии Борис Джонсон на днях, выступая в своем парламенте, сам публично выразил сомнение в возможности создания таковой. Если следовать логике обвинений против нас, один "агент антивакцинной кампании" уже вскрылся. Только Россия к нему никакого отношения не имеет.*Террористическая организация, запрещенная в России.

