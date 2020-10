https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html

Вакцина и обезьяны: британский фейк о "российском фейке"

Британские СМИ вскрыли очередную информационную диверсию России против человечества. Причем в течение нескольких дней это было главной новостью на Альбионе. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:22

Британские СМИ вскрыли очередную информационную диверсию России против человечества. Причем в течение нескольких дней это было главной новостью на Альбионе.Только подумайте, сколько проблем сейчас в Великобритании: в стране жуткая ситуация с пандемией, против новых карантинных мер правительства восстают целые регионы, переговоры с <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюзом</a> о Brexit зашли в тупик, что грозит экономическим коллапсом уже в ближайшее время, уровень поддержки идеи выхода Шотландии достиг максимальных значений, что может привести к распаду страны. И в этих условиях на первых полосах британских газет <a href="https://twitter.com/dailystar/status/1317216753693478912/photo/1" target="_blank">публикуют</a> главную новость: "Сумасшедшие Russkies объявляют, что вакцина превратит нас в шимпанзе".Практически все газеты <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8845937/Russia-spreads-fake-news-claiming-Oxford-coronavirus-vaccine-turn-people-MONKEYS.html" target="_blank">опубликовали</a> забавные коллажи, на которых фотография премьер-министра Британии Бориса Джонсона была переделана в йети и сопровождена подписью: "Я люблю мою вакцину снежного человека". Ссылаясь на некий источник, все эти СМИ заявили, что подобные фото производились или распространялись по распоряжению российского государства или же российских официальных лиц как часть общей кампании дезинформации с целью опорочить будущую британскую вакцину от коронавируса и заявить, что она превращает людей в обезьян. Но при чем же тут российское государство? Этот вопрос The Times <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/fake-news-factories-churning-out-lies-over-monkey-vaccine-qhhmxt2g5" target="_blank">преподносила</a>, закручивая интригу по нарастающей. В передовице она заявила: "Непонятно, была ли эта пропагандистская попытка авторизована непосредственно Кремлем, но есть свидетельства того, что некоторые российские чиновники были вовлечены в ее организацию и распространение". В основной же статье утверждение звучит не столь категорично: "Кампания против оксфордского исследования могла быть связана с российскими официальными лицами. <…> Вовлечение этих лиц не обязательно означает, что Кремль приказал, одобрил или знал об этой пропагандистской попытке". В общем, многочисленным читателям газеты главная интрига, вынесенная в заголовки почти всех газет (о том, что все это делает Россия), так и не была разъяснена. Взамен их призывали зайти на сайт газеты и выслушать 40-минутный <a href="https://podcasts.apple.com/gb/podcast/stories-of-our-times/id1501716010?i=1000494935339" target="_blank">подкаст</a> на эту тему — мол, там-то все подробно объяснено и доказано.Похоже, другие СМИ (что британские, что американские) так далеко идти не стали и доверились утверждению The Times, что у нее-то в этом подкасте есть все доказательства причастности официальных лиц России к производству интернет-мемов, дискредитирующих несуществующую пока британскую вакцину. Потому и появилась череда публикаций, в которых эту "российскую кампанию дезинформации" преподнесли чуть ли не как часть "военной доктрины Герасимова" — на стратегию начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова западные СМИ любят ссылаться по поводу и без.Однако если послушать подкаст The Times, то выясняется: практически в ходе всей трансляции звучит обещание: сейчас-то мы вам докажем вовлеченность российского государства. И вот когда доходит до раздела об организаторах, звучит фамилия Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций. Журналисты газеты обсуждают со штатными "кремленологами" личность Дмитриева, его фонд и даже вопрос о том, знал сам Владимир Путин о кампании, организованной ими. Из чего можно предположить, что The Times вышли наконец на след — вот те самые чиновники, стоящие за картинками о "йети Джонсоне". Но затем следует просто потрясающая фраза: "Кирилл Дмитриев не упоминается в свидетельствах, которые у нас есть. И нет намека на то, что он причастен к кампании дезинформации". А вот, собственно, и все! На этом след к загадочным "российским чиновникам", который обещан в самой газете, и обрывается. Разве что эксперт Марк Галеотти, известный своими поверхностными книгами о преступности в России, выдает мнение о том, что за кампанией могли стоять некие "кремлевские герцоги и бароны". Ну чем не "доказательство"?Затем следует очередной "инсайд": мол, на неких российских государственных каналах даже готовили фейк о том, что в ходе испытаний британской вакцины умерли два участника тестирования, но их смерть якобы тщательно скрывают. И мол, это является доказательством того, что вакцина работает только на обезьян, но не на людей. Правда, тут же заявляется: "Кампания не была еще начата. Возможно, это было уж слишком даже для российского телевидения". То есть этого нигде никто не обнародовал, и мы не знаем, откуда это взяли авторы подкаста. Однако после этого следует "факт-чекинг" от The Times, в котором они "опровергают" нигде не опубликованную "сенсацию". Это что-то новенькое в практике солидной журналистики — самим преподносить миру нигде не звучавший ранее слух, а затем яростно спорить с ним.При этом действительно один из добровольцев, испытывавших вакцину британской компании AstraZeneca, на этой неделе умер в Бразилии. Но об этом сообщили <a href="https://www.cnbc.com/2020/10/21/astrazeneca-shares-slide-after-brazilian-health-authority-says-volunteer-in-covid-vaccine-study-dies.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">мировые агентства</a>. И это сложно отнести к "российской дезинформации".Таким образом, ни в одном материале нет ни единого факта, доказывающего какую-то вовлеченность российского государства, российского официального или неофициального лица в производство смешных мемов о Джонсоне и ковиде. Интернет действительно забит этими фотографиями. Но попытка найти их первоисточник неизменно приводит к тому самому номеру The Times, где они были впервые напечатаны. Мы не знаем, публиковались ли они где-то ранее, но именно эта газета дала старт их широкому распространению в мире.Она уверяет, что какие-то подобные мемы публиковались на трех скромных ресурсах — двух британских и одном брюссельском. Правда, найти можно лишь одно косвенно связанное с этим изображение (совсем другое) на <a href="https://www.eureporter.co/frontpage/2020/09/23/vaccine-trials-under-political-pressure-to-deliver/" target="_blank">сайте</a> EUReporter. Получается, главным распространителем подобных коллажей стала именно The Times. Даже если предположить, что кто-то хотел опорочить британскую вакцину, назвав ее "обезьяньей", то он нашел самый эффективный и дешевый метод: он просто подкинул ее в редакцию известной британской газеты и преподнес это как "доказательство российской дезинформации". И все — дальше мемы разлетелись по Интернету. Невероятный эффект. Но если это так, то выходит, что это The Times стала инструментом распространения дезинформации (и скорее всего, не российской).Но даже при отсутствии хоть каких-то доказательств вовлеченности во всю эту историю хоть кого-то из России мы видим уже гневную официальную реакцию со стороны Лондона. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб уже <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12952193/dominic-raab-russia-monkey-oxford-covid-vaccine/" target="_blank">обвинил</a> Москву в дискредитации оксфордской вакцины. Так и до санкций недалеко. И даже неважно, что сама The Times утверждает, что Кремль вряд ли причастен к этой истории. Британским министрам необязательно читать дальше заголовков. Посольство России в Британии сразу <a href="https://www.rusemb.org.uk/fnapr/6979" target="_blank">пояснило</a>: предположение о том, что российское государство может вести какую бы то ни было пропаганду с целью подрыва доверия к британской вакцине, "само по себе является примером дезинформации". Но заметьте, ни одна соцсеть не блокирует эти "сенсации" от британской прессы, не заявляет о том, что они "нуждаются в дополнительной проверке". Это ведь не скандал с электронными письмами Хантера Байдена, которые дискредитируют его отца, кандидата в президенты США. Вот в этом случае соцсети действовали стремительно и жестко, блокируя страницы газеты New York Post, которая посмела опубликовать данный компромат. А вот ссылки на ту же газету, опубликовавшую британскую "<a href="https://twitter.com/JohnKeenanNOLa/status/1317491539317280771?s=20" target="_blank">сенсацию</a>" о России, вакцине и обезьянах, никто не блокирует. Если это о русских, то можно печатать всякие абсурдные обвинения, не проверяя их.Возникает еще один логичный вопрос: зачем все это британским СМИ? Собственно, ответ дан в самом начале статьи. Как минимум на пару дней общественность отвлечена от обсуждения реальных проблем страны и сокрушается по поводу коварства этих русских. А когда эффект статей об "обезьяньей вакцине" пройдет, можно подбросить новую "сенсацию", вынося ее на первые полосы, — например, о том, что эти же коварные русские пытались сорвать Олимпиаду-2020, а доблестные британские спецслужбы <a href="https://twitter.com/hendopolis/status/1318302703710240770?s=20" target="_blank">предотвратили</a> этот заговор. Еще на пару дней шум и скандалы обеспечены. Лишь бы никто не стал требовать: так предъявите хоть одного свидетеля или доказательство. Это лишнее.

