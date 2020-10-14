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Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:39
2020-10-14T09:40
ситуация на украине
ми-6
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Президент Украины Владимир Зеленский <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-na-zustrichi-v-mi-6-govorili-pro-fejkovi-novi-64537" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтвердил</a>, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям. Зеленский добавил, что читал новости о составе этой встречи и вопросах, которые на ней поднимались, и может заверить, что на самом деле там были "другой состав", а ряд описанных проблем на встрече не обсуждался. В связи с этим президент посоветовал отечественным СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.
https://ria.ru/20201008/ukraina-1578882618.html
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ситуация на украине, ми-6, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки

09:39 14.10.2020 (обновлено: 09:40 14.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan Brady/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Jonathan Brady/Pool
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром.

"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела", — заявил он во время рабочей поездки в Одесскую область.

По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям.
Зеленский добавил, что читал новости о составе этой встречи и вопросах, которые на ней поднимались, и может заверить, что на самом деле там были "другой состав", а ряд описанных проблем на встрече не обсуждался. В связи с этим президент посоветовал отечественным СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют.
Владимир Зеленский с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.
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