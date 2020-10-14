https://ria.ru/20201014/zelenskiy-1579699909.html
Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:39
2020-10-14T09:39
2020-10-14T09:40
ситуация на украине
ми-6
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578777708_0:254:2048:1405_1400x0_80_0_0_6b390b658c09a9e5ef644fda8b718067.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Президент Украины Владимир Зеленский <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-na-zustrichi-v-mi-6-govorili-pro-fejkovi-novi-64537" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтвердил</a>, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям. Зеленский добавил, что читал новости о составе этой встречи и вопросах, которые на ней поднимались, и может заверить, что на самом деле там были "другой состав", а ряд описанных проблем на встрече не обсуждался. В связи с этим президент посоветовал отечественным СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.
https://ria.ru/20201008/ukraina-1578882618.html
13
великобритания
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578777708_0:62:2048:1597_1400x0_80_0_0_53ff2ff980d8e0b3b9016712cffbb4ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, ми-6, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире