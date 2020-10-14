https://ria.ru/20201014/zelenskiy-1579699909.html

Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:39

2020-10-14T09:39

2020-10-14T09:40

ситуация на украине

ми-6

владимир зеленский

великобритания

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Президент Украины Владимир Зеленский <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-na-zustrichi-v-mi-6-govorili-pro-fejkovi-novi-64537" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтвердил</a>, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям. Зеленский добавил, что читал новости о составе этой встречи и вопросах, которые на ней поднимались, и может заверить, что на самом деле там были "другой состав", а ряд описанных проблем на встрече не обсуждался. В связи с этим президент посоветовал отечественным СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.

https://ria.ru/20201008/ukraina-1578882618.html

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великобритания

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ми-6, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире