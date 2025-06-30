https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом

Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом - РИА Новости, 30.06.2025

Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом

Когда премьер Британии Кир Стармер впервые объявил о назначении с осени этого года 47-летней Блейз Метревели главой секретной службы MI6 (а случилось это в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:01:00+03:00

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Когда премьер Британии Кир Стармер впервые объявил о назначении с осени этого года 47-летней Блейз Метревели главой секретной службы MI6 (а случилось это в воскресенье, 15 июня), тамошние СМИ буквально взорвались дружным хором радостных голосов, восхваляющих это "историческое" решение. Еще бы, впервые в истории британской разведки ее возглавит женщина, что названо "культурным переломным моментом" в истории страны.Однако тамошняя пресса сразу же заметила, что следы и упоминания Метревели тщательно зачищаются. Но уже 16 июня бдительные британцы обнаружили запись о натурализации отца разведчицы. Судя по официальному уведомлению в The London Gazette за 1966 год, студент-медик Константин Метревели (урожденный Добровольский) получил британский паспорт.Ну, а дальше пошло-поехало. Выяснилось, что отец шпионки родился 1 января 1943 года в городе Сновск на Украине. А уже в 1947 году его мама, Варвара Добровольская, в качестве вдовы зарегистрировала брак с неким Давидом Метревели в английском Йоркшире. Как и почему некоторые украинцы попадали в Европу после войны, всем хорошо известно. Наши пользователи соцсетей сразу безошибочно предположили, что речь идет о нацистских коллаборационистах.Три дня назад июня газета Daily Mail вышла с огромной статьей, в которой полностью подтвердила все эти предположения, приводя неопровержимые доказательства того, что родным дедом Блейз Метревели является известный нацистский преступник, украинский коллаборационист Константин Добровольский по кличке Мясник. Можно себе представить жестокость его злодеяний, если даже немецкие нацисты называли его Мясником!Добровольский действительно был значительной фигурой на оккупированной Украине. Достаточно вспомнить, что легендарный советский партизан Алексей Федоров в своих мемуарах, вышедших под заголовком "Подпольный обком действует", отдельно упоминал его, называя "начальником полиции левобережья Украины". Что творили украинские полицаи в районах, подконтрольных Мяснику, страшно даже описывать. Это была настоящая резня мирного населения, сопровождавшаяся массовыми грабежами, изнасилованиями, пытками. Неслучайно Константин Добровольский значился в списке самых разыскиваемых нацистских преступников еще в конце 1960-х годов.Daily Mail описала лишь незначительную часть "подвигов" нацистского живодера, постоянно при этом хваля его внучку и благодаря ее за службу британскому отечеству. Газета все время оправдывалась за публикацию документов, заявляя, что делает это только ради одного: чтобы "опередить российских пропагандистов" и тем якобы выбить их оружие. То есть если ли бы не "российская пропаганда", британские читатели никогда не узнали бы правду?Думается, истинной причиной этой публикации стал тот факт, что конкуренция за кресло главы спецслужбы была серьезной, а проигравшие претенденты очень влиятельны в политических и деловых кругах. Кстати, когда пресса описывала это состязание, то в первую очередь оценивала бэкграунд и биографию претендентов. Почему же теперь Форин-офис от имени MI6 бросился кричать: "Сын за отца не отвечает", точнее — "внучка за дедку"? В официальном заявлении МИД значится, что Блейз Метревели "не знала и не встречалась со своим дедом".Допустим, не встречалась. Но невозможно предположить, что опытнейшая специалистка MI6 ни разу не задалась вопросом, как ее отец, родившийся на оккупированной немцами Украине, оказался почти сразу после войны в Британии. И уж тем более об этом знала сама спецслужба. Хорошо известно, что украинские коллаборационисты, оказавшиеся в 1940-е в Германии, сначала размещались там в специальных лагерях. Быт и порядки в этих лагерях подробно описаны другим коллаборационистом, полковником дивизии СС "Галичина" Евгением Побегущим в книге "Мозаика моих воспоминаний", которая широко издается и распространяется на Украине. В этих лагерях росли дети украинских нацистов, которых воспитывали в духе ненависти к русским и России. Почти наверняка отец новой главы MI6 тоже проходил эти уроки ненависти.А затем в жизни "вдовы" Добровольского (урожденной Коленко-Баран) возник Давид Метревели, биография которого почему-то совершенно не волнует британскую прессу. А она не менее интересна, чем у ее первого мужа! Российский историк Александр Дюков, имеющий обширный опыт работы в архивах наших спецслужб, полагает, что речь идет об уроженце Феодосии, который с конца 1942 года преподавал радиодело в "Особом предварительном лагере" печально известного города Аушвиц, где нацисты готовили коллаборационистов кавказского происхождения. Если это окажется так, то тут уже MI6 не отвертеться по поводу того, что Блейз Метревели не имеет никакого отношения к нацистскому прошлому ее родственников.В том-то и дело, что никуда это прошлое не вытравить, как бы ни зачищать архивы задним числом. Financial Times на радостной волне всеобщего восхищения известием о назначении первой женщины на пост главы MI6 "рассекретило" интервью Блейз Метревели, данное ею в 2022 году (тогда она выбрала себе псевдоним Ада). В том интервью говорилось, что стремление к шпионской службе у нее в крови, что она, еще будучи маленькой девочкой, отнимала у старшего брата книги по шпионажу и ни о какой другой карьере никогда не мыслила. То есть мы можем говорить о том, что у нее что-то в крови?Бывший премьер Польши Лешек Миллер прямо пишет в этой связи: "Очевидно, что Метревели не может нести ответственность за преступления своего деда. <…> Так же очевидно, что британские власти, номинируя Метревели, должны были знать о ее родственных связях. Поскольку в данном случае этого нет, нужно признать, что они хотели послать четкий сигнал".Вот только о чем этот сигнал? Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на "очевидно неонацистскую тенденцию", сложившуюся на Западе. Она вспомнила, что предки Фридриха Мерца, Анналены Бербок, Христи Фриланд, Саломе Зурабишвили все как на подбор служили нацистам, и сделала соответствующий вывод: "Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов".После разоблачения в Британии звучат голоса о том, что назначение руководителем MI6 потомка нацистского преступника будет предательством британцев, погибших в борьбе с нацизмом. Но даже если предположить, что скандал в итоге похоронит это решение, в любом случае мир теперь знает, кто именно в британской спецслужбе курировал диверсии против России, совершенные руками современных украинских террористов и нацистов. И пазл складывается! Что бы нам ни говорили о том, что внучка не отвечает за деда, точнее — за дедов!Упомянутый выше эсэсовец Побегущий в своих мемуарах упоминал, как к ним обращался такой же украинский ветеран-нацист из Британии в начале 1980-х годов: "Вечный наш враг Москва предпринимает разные методы и способы для того, чтобы разбить наше единство. <…> События на Родине, развитие мировых событий обязывают нас быть чуткими относительно вражеских затей, быть приготовленными к грядущим мировым событиям, чтобы доступными нам возможностями оказать всеобъемлющую помощь воюющей Украине". Да-да, это слова, сказанные не в середине 2020-х, а еще в начале 1980-х! Ветеранами-нацистами, проживавшими на территории Британии! Именно на таких словах наверняка воспитывался маленький Константин Добровольский в одном из лагерей для украинских коллаборационистов на территории Германии. К этому, возможно, и готовили Блейз Метревели сызмальства. Нацистские гены, гены русофобии у них в крови!

https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html

https://ria.ru/20250528/karatel-2019600746.html

https://ria.ru/20250511/eykhman-2015579046.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011401019.html

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021635179.html

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аналитика, нацисты, украина, россия, германия, кир стармер, алексей федоров, александр дюков, британская разведывательная служба mi6, форин-офис, великобритания