Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа - РИА Новости, 22.09.2025
18:50 22.09.2025
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа
в мире
азербайджан
армения
россия
никол пашинян
левон тер-петросян
владимир путин
ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обеспечил себе место на "мемориальной доске" предателей армянского народа, считает первый президент республики Левон Тер-Петросян. В частности, по словам бывшего главы государства, сделанное Пашиняном в 2019 году заявление о том, что "Арцах (армянское название Карабаха – ред.) – это Армения" привело к войне с Азербайджаном и сокрушительному поражению. Кроме того, по мнению Тер-Петросяна, нынешний глава армянского правительства "безрассудно отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении военных действий" в Карабахе в 2020 году, а в результате его политики армянское население Карабаха покинуло регионе, лидеры карабахских армян оказались в заключении в Азербайджане, не решаются проблемы карабахских переселенцев, в результате чего они могут покинуть Армению. Экс-президент считает, что после всего этого Пашинян "цинично заявляет и ежедневно с гордостью повторяет, что принес мир армянскому народу", ожидая и требуя благодарности, и, "не получая ее, изливает на народ всю свою желчь". "Можно с уверенностью констатировать лишь одно: Пашинян уже обеспечил себе "почетное" место на мемориальной доске известных предателей армянского народа",- написал Тер-Петросян в соцсети Facebook*. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.* Запрещена в РФ как экстремистская.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
Пашинян назвал тему геноцида армян разменной монетой
28 августа, 13:41
 
В миреАзербайджанАрменияРоссияНикол ПашинянЛевон Тер-ПетросянВладимир Путин — президент РоссииFacebookЕвросоюз
 
 
