https://ria.ru/20250922/pashinyan-2043596712.html

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа - РИА Новости, 22.09.2025

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в предательстве народа

Премьер Армении Никол Пашинян обеспечил себе место на "мемориальной доске" предателей армянского народа, считает первый президент республики Левон Тер-Петросян. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:50:00+03:00

2025-09-22T18:50:00+03:00

2025-09-22T18:50:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

россия

никол пашинян

левон тер-петросян

владимир путин

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg

ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обеспечил себе место на "мемориальной доске" предателей армянского народа, считает первый президент республики Левон Тер-Петросян. В частности, по словам бывшего главы государства, сделанное Пашиняном в 2019 году заявление о том, что "Арцах (армянское название Карабаха – ред.) – это Армения" привело к войне с Азербайджаном и сокрушительному поражению. Кроме того, по мнению Тер-Петросяна, нынешний глава армянского правительства "безрассудно отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении военных действий" в Карабахе в 2020 году, а в результате его политики армянское население Карабаха покинуло регионе, лидеры карабахских армян оказались в заключении в Азербайджане, не решаются проблемы карабахских переселенцев, в результате чего они могут покинуть Армению. Экс-президент считает, что после всего этого Пашинян "цинично заявляет и ежедневно с гордостью повторяет, что принес мир армянскому народу", ожидая и требуя благодарности, и, "не получая ее, изливает на народ всю свою желчь". "Можно с уверенностью констатировать лишь одно: Пашинян уже обеспечил себе "почетное" место на мемориальной доске известных предателей армянского народа",- написал Тер-Петросян в соцсети Facebook*. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250916/pashinyan-2042193869.html

https://ria.ru/20250828/genotsid-2038090207.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, левон тер-петросян, владимир путин, facebook, евросоюз