Путин поручил подготовить законопроект о защите Байкала

УЛАН-УДЭ, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о защите озера Байкал и принять его, необходимо сделать это в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. "Есть поручение президента, в котором сказано о том, что правительству совместно с Российской академией наук, совместно с Генеральной прокуратурой, с регионами - Иркутской областью и республикой Бурятия подготовить этот законопроект и принять его в весеннюю сессию. В рамках подготовки он вышел на осеннюю сессию. Все, кому президент поручил, эту работу провели - сформировали уже согласованную редакцию. Поэтому ее надо в ближайшее время принимать", - сказал Цыденов. Он отметил, что данный законопроект полностью поддерживается жителями Бурятии, так как позволит решить большую часть всех местных вопросов. "У нас уже сейчас собрано порядка 11 тысяч подписей в его поддержку. На самом деле их гораздо больше, столько подписей было собрано за четыре дня местными жителями, только быстрее бы решить этот вопрос. Сейчас эти подписи уже направлены на имя Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной Думы, с тем чтобы законопроект быстрее был принят", - рассказал глава региона. По словам Цыденова, первоначальный закон о защите озера Байкал разрешал рубки под решение определенных задач - строительство дорог, очистных сооружений, инфраструктуры. Однако изменение терминологии в 2007 году привело к тому, что на смену прежних понятий пришли новые "сплошная" и "выборочная рубка". "И в итоге сейчас любая рубка деревьев, лесных насаждений на любых земельных участках, в любом количестве от одного до трех и более – неважно, может быть признана сплошной", - отметил он, добавив, что это запрещено законом в рамках Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. И это, по словам главы Бурятии, привело к проблемам, с которыми сталкиваются жители прилегающей к Байкалу территории - невозможность оборудования противопожарных минерализованных полос, строительства очистных, ремонта дорог и многое другое. По его словам, 160 населенных пунктов, почти 140 тысяч населения подпадают под правовой режим центральной экологической зоны. Законопроект о защите озера Байкал был принят Госдумой в первом чтении в июле 2023 года. Документом предлагается установить правила, которые позволят строить, реконструировать сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особых экономических зон "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании с Российской академией наук и специальной комиссией, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента РФ, ФСБ и прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В ведомстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии, в свою очередь, заметил, что поправки в закон о Байкале позволят усилить защиту озера и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, а также защиты леса от вредителей. Полностью интервью с Алексеем Цыденовым читайте на ria.ru в 13.00 мск.

