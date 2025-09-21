Рейтинг@Mail.ru
18:06 21.09.2025
"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко
"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко - РИА Новости, 21.09.2025
"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко
Более трех миллионов школьников со всех страны приняли участие во всех этапах Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", игра стала масштабней по... РИА Новости, 21.09.2025
ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Более трех миллионов школьников со всех страны приняли участие во всех этапах Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", игра стала масштабней по сравнению с прошлым годом, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам. Кириенко находится в Волгограде на финале игры "Зарница 2.0". "Она (игра – ред.) точно стала намного масштабнее, потому что у нас в этом году в школьных, районных, региональных отборах приняло участие более трех миллионов человек. Сегодня это все 89 регионов нашей страны. Кстати, на финале "Зарницы" у нас еще представители трех наших братских государств: Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии", - сообщил Кириенко, добавив, что в школьных этапах приняли участие ребята из 36 тысяч школ страны. В прошлом году в игре, как в сентябре 2024 года заявлял Кириенко, приняли участие более 800 тысяч человек. Ранее волгоградские власти сообщали, что финал игры пройдет с 5 по 22 сентября в два этапа, в нем примут участие около 900 подростков из регионов РФ, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В первом участвовали школьники средней и специальной возрастных категорий - победители и призеры окружных этапов. По данным администрации, в старшей возрастной категории соревнования проходят с 16 по 22 сентября. В "Зарнице 2.0" задействованы участники специальной военной операции, командующим стал Герой России, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.
"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко

Кириенко: «Зарница 2.0» стала масштабнее по сравнению с прошлым годом

ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Более трех миллионов школьников со всех страны приняли участие во всех этапах Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", игра стала масштабней по сравнению с прошлым годом, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам.
Кириенко находится в Волгограде на финале игры "Зарница 2.0".
"Она (игра – ред.) точно стала намного масштабнее, потому что у нас в этом году в школьных, районных, региональных отборах приняло участие более трех миллионов человек. Сегодня это все 89 регионов нашей страны. Кстати, на финале "Зарницы" у нас еще представители трех наших братских государств: Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии", - сообщил Кириенко, добавив, что в школьных этапах приняли участие ребята из 36 тысяч школ страны.
В прошлом году в игре, как в сентябре 2024 года заявлял Кириенко, приняли участие более 800 тысяч человек.
Ранее волгоградские власти сообщали, что финал игры пройдет с 5 по 22 сентября в два этапа, в нем примут участие около 900 подростков из регионов РФ, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В первом участвовали школьники средней и специальной возрастных категорий - победители и призеры окружных этапов. По данным администрации, в старшей возрастной категории соревнования проходят с 16 по 22 сентября. В "Зарнице 2.0" задействованы участники специальной военной операции, командующим стал Герой России, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.
