"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко

Более трех миллионов школьников со всех страны приняли участие во всех этапах Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", игра стала масштабней по...

россия

белоруссия

абхазия

сергей кириенко

юнармия

ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Более трех миллионов школьников со всех страны приняли участие во всех этапах Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", игра стала масштабней по сравнению с прошлым годом, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам. Кириенко находится в Волгограде на финале игры "Зарница 2.0". "Она (игра – ред.) точно стала намного масштабнее, потому что у нас в этом году в школьных, районных, региональных отборах приняло участие более трех миллионов человек. Сегодня это все 89 регионов нашей страны. Кстати, на финале "Зарницы" у нас еще представители трех наших братских государств: Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии", - сообщил Кириенко, добавив, что в школьных этапах приняли участие ребята из 36 тысяч школ страны. В прошлом году в игре, как в сентябре 2024 года заявлял Кириенко, приняли участие более 800 тысяч человек. Ранее волгоградские власти сообщали, что финал игры пройдет с 5 по 22 сентября в два этапа, в нем примут участие около 900 подростков из регионов РФ, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В первом участвовали школьники средней и специальной возрастных категорий - победители и призеры окружных этапов. По данным администрации, в старшей возрастной категории соревнования проходят с 16 по 22 сентября. В "Зарнице 2.0" задействованы участники специальной военной операции, командующим стал Герой России, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.

